Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина обратились к свердловчанам по случаю Дня матери

На Среднем Урале уделяется большое внимание обеспечению достойных условий женщинам для обретения материнства. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина обратились к свердловчанам по случаю Дня матери. Обращение первых лиц региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты».

«Это один из самых добрых и трогательных праздников, который напоминает нам о высоком предназначении женщины – быть матерью, растить и воспитывать детей, создавать новую жизнь,продолжать род», - говорится в обращении свердловского губернатора.

Евгений Куйвашев отметил, что на Среднем Урале уделяется большое внимание обеспечению достойных условий женщинам для обретения материнства.

В этом году областной материнский капитал при рождении третьего ребёнка получили 4 970 уральских семей. Общее число многодетных семей в регионе выросло до 62 тысяч. Также в этом году знаком отличия «Материнская доблесть» за рождение пяти и более детей награждены 443 уральские женщины.

Свердловчане активно участвуют в областном и Всероссийском конкурсах «Семья года», направленных на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей родительской ответственности и труда.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил женщин за «ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, достойное воспитание подрастающего поколения».

Людмила Бабушкина отметила, что День матери – ещё одна возможность поблагодарить женщин за любовь и самоотверженный материнский труд, за рождение и воспитание новых поколений уральцев.

«В Свердловской области одним из главных ориентиров социальной политики является поддержка семей с детьми. В регионе многое делается для того, чтобы помочь многодетным мамам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, приёмных детей», - подчеркнула председатель регионального парламента.

В 2020 году на Среднем Урале были приняты дополнительные меры социальной защиты материнства и детства, при этом все федеральные и региональные меры поддержки семей исполняются в полном объёме.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября.