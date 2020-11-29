Темы дня

Политика
29 ноября 2020, 09:05

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина обратились к свердловчанам по случаю Дня матери

На Среднем Урале уделяется большое внимание обеспечению достойных условий женщинам для обретения материнства.

На Среднем Урале уделяется большое внимание обеспечению достойных условий женщинам для обретения материнства. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина обратились к свердловчанам по случаю Дня матери. Обращение первых лиц региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты».

«Это один из самых добрых и трогательных праздников, который напоминает нам о высоком предназначении женщины – быть матерью, растить и воспитывать детей, создавать новую жизнь,продолжать род», - говорится в обращении свердловского губернатора.

Евгений Куйвашев отметил, что на Среднем Урале уделяется большое внимание обеспечению достойных условий женщинам для обретения материнства.

В этом году областной материнский капитал при рождении третьего ребёнка получили 4 970 уральских семей. Общее число многодетных семей в регионе выросло до 62 тысяч. Также в этом году знаком отличия «Материнская доблесть» за рождение пяти и более детей награждены 443 уральские женщины.

Свердловчане активно участвуют в областном и Всероссийском конкурсах «Семья года», направленных на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей родительской ответственности и труда.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил женщин за «ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, достойное воспитание подрастающего поколения».

Людмила Бабушкина отметила, что День матери – ещё одна возможность поблагодарить женщин за любовь и самоотверженный материнский труд, за рождение и воспитание новых поколений уральцев.

«В Свердловской области одним из главных ориентиров социальной политики является поддержка семей с детьми. В регионе многое делается для того, чтобы помочь многодетным мамам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, приёмных детей», - подчеркнула председатель регионального парламента.

В 2020 году на Среднем Урале были приняты дополнительные меры социальной защиты материнства и детства, при этом все федеральные и региональные меры поддержки семей исполняются в полном объёме.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.11.2020, 10:41 / Спорт
«Автомобилист» крупно проиграл «ЦСКА»
29.11.2020, 09:54 / Общество
В полиции прокомментировали жёсткое задержание в Екатеринбурге автомобилистки без прав
29.11.2020, 09:05 / Политика
Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина обратились к свердловчанам по случаю Дня матери
28.11.2020, 23:01 / Общество
В небе над Берёзовским появились разноцветные световые столбы
28.11.2020, 21:41 / Общество
По факту гибели замглавы Новоуральска возбуждено уголовное дело