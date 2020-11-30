Человек, который привёл к власти Ельцина, отметил вековой юбилей

На XXVIII съезде КПСС в 1990 году Егор Лигачёв выступил с критической речью и... был выведен из состава политбюро ЦК Фото: Валентин Соболев / тасс

29 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Егора Лигачёва, одного из наиболее известных государственных и политических деятелей эпохи позднего СССР и новой демократической России.

Самый счастливый период его биографии

В сентябре 1982 года мне, тогда молодому майору, командир нашего зенитно-ракетного полка приказал в назначенное время прибыть в кабинет первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Лигачёва и действовать далее по его указанию. Как оказалось, представителей нескольких воинских частей Томского гарнизона руководитель региона пригласил, чтобы просить их помочь совхозам области в заготовке кормов, поскольку сами селяне из-за холодного лета с этой задачей не справились. Для меня встреча закончилась двухнедельной командировкой во главе роты солдат, вооружённых косами-литовками, в отдалённый район области, где мы обеспечили тамошнее животноводческое хозяйство необходимой для зимовки скота зелёной массой. Так что могу считать себя причастным к славе Егора Лигачёва как успешного организатора сельхозпроизводства.

Ведь это при Лигачёве Томская область, которой он руководил с 1965 по 1983 год, завозившая ранее значительную часть продуктов питания из других регионов страны, стала полностью обеспечивать себя основными видами продовольствия. Причём годы его руководства областью были отмечены успехами не только в сфере АПК — при нём, например, в регионе была начата нефтедобыча, построен Томский нефтехимический комбинат, проложены нефтепровод Александровское – Анжеро-Судженск, новые автомобильные и железные дороги, возведены мосты через Томь и Обь… Сам Лигачёв в своей книге воспоминаний напишет позже, что это был самый счастливый период в его биографии и что он не согласен с теми, кто называет те годы застойными.

В высших сферах партийного руководства

Заметим, что 18 лет пребывания Егора Лигачёва в должности первого секретаря Томского обкома партии полностью совпали с годами пребывания Леонида Брежнева в должности генерального секретаря ЦК КПСС. А новый, принёсший ему уже всесоюзную и всероссийскую славу этап в биографии начался с приходом к руководству партией Юрия Андропова, по предложению которого в апреле 1983 года Лигачёв возглавил орготдел ЦК, а в декабре стал ещё и секретарём ЦК КПСС.

В марте 1985 года Егор Лигачёв поддержал избрание Михаила Горбачева на должность генсека, а в апреле и сам стал членом политбюро ЦК и фактически вторым человеком в партии и государстве. Заметим, что до 1988 года он выступал в качестве одного из инициаторов и активных сторонников перестройки.

Именно Лигачёву приписывают авторство знаменитой антиалкогольной кампании, начатой в мае 1985 года. Да он и сам это подтвердил, написав позднее: «Мы хотели быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики».

«Борис, ты не прав!»

Лигачёва считают и инициатором выдвижения на высшие должности Бориса Ельцина, хотя сам он утверждал, что обратил на него внимание по воле Юрия Андропова, который попросил его съездить в Свердловск и присмотреться к тамошнему первому секретарю. Ельцин произвёл на Лигачёва хорошее впечатление и в апреле 1985-го был переведён в аппарат ЦК КПСС. В декабре того же года он был избран первым секретарём Московского горкома партии, а в феврале 1986 года — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. На октябрьском пленуме ЦК 1987 года Ельцин выступил с критикой Лигачёва и других членов политбюро за медленные темпы перестройки, но после этого подвергся встречной критике, покаялся и признал свои ошибки. Однако на 19-й партконференции в 1988 году он вновь выступил с критикой в адрес центрального аппарата партии. В ответ Егор Лигачёв произнёс своё знаменитое «Борис, ты не прав!», после чего их пути разошлись окончательно. Оба они в 1989 году были избраны народными депутатами СССР, но Ельцин вышел из партии и в 1990 году стал председателем Верховного совета РСФСР, а Лигачёв в июле 1990 года по предложению Горбачёва был выведен из состава Политбюро ЦК КПСС. Во время «августовского путча» 1991 года Ельцин выступил решительно против ГКЧП, а Лигачёв – поддержал, хотя сам в путче не участвовал.

Суперветеран политики

Из политики Егор Лигачёв не ушёл. С 1993 до 2013 год он был членом ЦК КПРФ. В 1999 году был избран в Госдуму РФ третьего созыва и как старейший депутат 18 января 2000 года открыл её первое заседание. Заметим, что он является первым и пока единственным членом Политбюро ЦК КПСС, перешагнувшим 100-летний рубеж.

Егор Лигачёв родился в деревне Дубинкино Томской губернии в крестьянской семье.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», двумя орденами Ленина и другими наградами. Почётный гражданин Томской области

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