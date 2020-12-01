Зачем губернатор собрал свердловских депутатов Госдумы?

Фото: официальный сайт Государственной думы РФ

Встреча главы региона Евгения Куйвашева с депутатами Госдумы России от Свердловской области, которая состоялась в начале этой недели, спровоцировала обсуждения в соцсетях и телеграм-каналах. Судя по официальным фотографиям со встречи, на ней присутствовали только несколько депутатов – представителей «Единой России». Этого оказалось достаточно, чтобы предположить, что именно их кандидатуры согласованы для выдвижения в новый созыв Госдумы.

«Областная газета» обратилась к одному из депутатов, участнику беседы Александру Петрову. Он сообщил, что на встрече отсутствовал только Павел Крашенинников. Депутат сейчас занят подготовкой законопроектов, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию России.

– Теории заговора не обоснованы, – иронизирует Александр Петрович. – Павел Владимирович извинился, что не может присутствовать. К этому администрация губернатора и Евгений Владимирович лично отнеслись с пониманием. Сейчас идёт масштабное изменение законодательства, в том числе в части усиления ответственности государственных служащих.

Он также рассказал, что обсуждалось на этой встрече:

– Это важная встреча, фактически промежуточный отчёт перед губернатором депутатов-одномандатников о работе. Обсуждали работу депутатов по своим округам. Поговорили без лишнего официоза, в спокойной обстановке.

В Интернете долго обсуждалось и присутствие на встрече в числе депутатов Госдумы секретаря свердловского реготделения «Единой России», депутата Законодательного собрания Свердловской области Виктора Шептия.

– Я был на встрече именно как руководитель регионального отделения партии, – прямо ответил Виктор Шептий. – Мы обсудили старт подготовки к выборам в Госдуму. У каждого из депутатов была возможность рассказать о своей работе. Кто-то из них выглядел более убедительно, кто-то менее. Но в целом у нас депутаты очень достойно представляют Свердловскую область.

Он также сообщил, что один из критериев, по которому можно оценить работу депутата в Госдуме, – это количество привлечённых из федерального бюджета на развитие области средств.

– Также оценивается, сколько депутат провёл приёмов, кто какие ведёт проекты на федеральном и областном уровне. Такие встречи бывают нечасто, и тут в первую очередь была возможность о своей работе рассказать. Мы ещё раз напомнили депутатам о процедуре отбора в следующий созыв Госдумы. Необходимо пройти обязательное предварительное голосование с привлечением избирателей. Как они на этом этапе сработают, какой кандидат наберёт больше голосов – тот и будет выдвинут от партии в Госдуму. Предварительное голосование состоится в конце мая, получается, через полгода. Этого срока для подготовки достаточно, – объяснил Виктор Анатольевич. – Что касается слухов, что сформирован список из людей, которые точно пойдут в Госдуму, я бы ответил: у людей не забудьте спросить, которые придут голосовать.

Мы также узнали у вице-губернатора области Сергея Бидонько, планирует ли глава региона встречу с представителями оппозиционных партий, которые также работают в Госдуме.

– Пока таких планов нет, – сообщил он.

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