Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили пандемию и ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы России и ФРГ договорились продолжать контакты по линии министерств здравоохранения касательно борьбы с коронавирусом и вакцинации от инфекции. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор об актуальных темах двусторонней повестки. В частности, главы двух стран обсудили меры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом.

Владимир Путин рассказал Ангеле Меркель о предпринятых усилиях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и деятельности российских миротворцев. Он отметил, что реализация договорённостей, обозначенных в заявлении президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, способствует стабилизации обстановки.

"Акцентирована важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боевых столкновений. Отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования", - сообщается на сайте Кремля.

Также главы России и ФРГ договорились продолжать контакты по линии министерств здравоохранения касательно борьбы с коронавирусом и вакцинации от инфекции. Президент РФ и Федеральный канцлер Германии заявили о намерении продолжать работу в "нормандском формате", в частности, по линии политсоветников глав России, ФРГ, Украины и Франции.