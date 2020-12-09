Госдума РФ приняла закон о пожизненных сенаторах в Совете Федерации

Документ, в частности, предусматривает появление в Совфеде пожизненных сенаторов и даёт право экс-президентам входить в состав верхней палаты. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект об обновлённом порядке формирования Совета Федерации. Документ, в частности, предусматривает появление в Совфеде пожизненных сенаторов и даёт право экс-президентам входить в состав верхней палаты.

Законопроект был внесён в Госдуму Президентом Владимиром Путиным. По словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации подготовлена для приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию.

Согласно документу, помимо представителей от исполнительного и законодательного органа власти региона России в Совфед могут входить бывшие президенты, которые станут пожизненными сенаторами. Также в верхнюю палату могут входить до 30 представителей РФ, которых назначил глава государства, и семь пожизненных сенаторов. Срок службы у остальных членов Совета Федерации составит шесть лет. Пожизненными сенаторами могут стать россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, сообщается на сайте Госдумы.

"Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сенатором РФ может быть гражданин России старше 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий в стране. Сенатор не может иметь гражданства иностранного государства, а также вид на жительство или иной документ, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами РФ.

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