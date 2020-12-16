Евгений Куйвашев дал поручения по обеспечению безопасности свердловчан в новогодние праздники

Глава региона дал поручения по обеспечению безопасности свердловчан в новогодние и рождественские праздники. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл 16 декабря совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Глава региона дал поручения по обеспечению безопасности свердловчан в новогодние и рождественские праздники.

По словам свердловского губернатора, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий, детских ёлок и корпоративов в этом году отменены, массовых скопления людей в общественных местах избежать не получится.

«Прошу руководителей контрольно-надзорных органов контролировать ситуацию с антитеррористической защищенностью, пожарной и общей безопасностью», – приводит слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Также губернатор поручил усилить работу по пресечению несанкционированной торговли пиротехникой. Напомним, в Свердловской области насчитали 169 точек продажи пиротехники. В рамках профилактической операции «Новый год» объекты торговли проверяют сотрудники государственного пожарного надзора совместно с представителями прокуратуры.

Отдельное внимание губернатор поручил уделить безопасности перевозке детей во время зимних каникул.

По словам врио ГУ МВД России по Свердловской области Александра Постовалова, на период новогодних праздников на дорогах области будет дежурить больше сотрудников ГИБДД. Особое внимание будет уделено профилактике и пресечению правонарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения и соблюдению правил перевозки детей.

С учётом сложной эпидемиологической ситуации, все сотрудники полиции и госавтоинспекторы будут нести службу в общественных местах и на улицах только с использованием средств индивидуальной защиты.