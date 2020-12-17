Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина длилась почти 4,5 часа

Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35. Фото: пресс-служба Кремля.

В Москве прошла 16-я ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина, которая в этот раз длилась 4 часа 29 минут. Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35.

В нынешнем году на пресс-конференцию главы государства было аккредитовано 774 журналиста, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году - тогда на мероприятие аккредитовали 1 895 представителей СМИ.

В связи с введёнными из-за коронавируса ограничениями пресс-конференция пройдёт в дистанционном формате. Журналисты федеральных и иностранных СМИ будут работать из Центра международной торговли в Москве. Для региональных журналистов организаторы создали площадки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе, Туле, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Напомним, что прошлая юбилейная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря. Она длилась 4 часа 19 минут.