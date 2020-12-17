Владимир Путин прокомментировал отравление Алексея Навального

Владимир Путин сказал, что если бы Алексея Навального действительно хотели отравить, то дело довели бы до конца. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследования об отравлении главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Глава государства сказал, что если бы Навального действительно хотели отравить, то дело довели бы до конца.

"Мы прекрасно понимаем, что это такое [расследования о Навальном - прим. "Облгазеты"] - это легализация материалов американских спецслужб. Политический трюк. Думаете, мы не знаем, что они отслеживают его локацию?", - сказал Президент.

Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб.

"Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его нужно травить. Кому он нужен-то? Если бы хотели, то, наверное, довели бы дело до конца", - отметил Президент.

Он напомнил, что позволил отправить Алексея Навального на лечение в берлинскую клинику после первого обращения его жены.