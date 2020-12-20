В России 20 декабря отмечается День работника органов безопасности

Профессиональный праздник отмечается в России 20 декабря. Фото: Александр Исаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили сотрудников и ветеранов органов безопасности страны. Профессиональный праздник отмечается в России 20 декабря.

Поздравление первых лиц региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». В своём обращении свердловский губернатор подчеркнул, что деятельность службы безопасности «вносит весомый вклад в обеспечение суверенитета России, защиту национальных интересов, создание условий для безопасной жизни и работы граждан, укрепление социальной стабильности».

Глава региона напомнил, что сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области ведут эффективную борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией и другими угрозами комплексной безопасности.

«В этом году благодаря слаженным и выверенным действиям коллектива Управления в нашем регионе были выявлены и ликвидированы три ячейки международных террористических организаций, предотвращены угрозы нескольких террористических актов», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Кроме того, в 2020 году были экстрадированы более 20 иностранных граждан, задержанных на Среднем Урале. Пресечено семь каналов незаконной миграции. Въезд на территорию России закрыт для более чем 50 представителей иностранных государств.

В конце своего обращения Евгений Куйвашев поблагодарил сотрудников и ветеранов органов безопасности за отличную службу, надёжное обеспечение безопасности региона и уральцев

Людмила Бабушкина в своём обращении напомнил, что «День чекиста» отмечается органами госбезопасности в память о событиях 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

«За прошедшие 103 года менялись наименование и отдельные функции ведомства, по-разному понимались безопасность и интересы страны, но неизменными оставались личные качества сотрудников спецслужб – верность присяге, твёрдая вера в свою страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего», - отметила Людмила Бабушкина.