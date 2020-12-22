Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловских энергетиков

День энергетика отмечается в России 22 декабря. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина поздравили энергетиков и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. День энергетика отмечается в России 22 декабря.

В своём обращении глава региона отметил, что в современном мире энергетика составляет основу социально-экономического развития, обеспечивает работу промышленности и сельского хозяйства, определяет уровень развития жилищно-коммунального комплекса, комфорт и качество жизни людей.

«Энергетическая система Свердловской области – одна из наиболее крупных в стране. За последнее время в отрасли проделана большая работа по модернизации генерирующего комплекса, созданию условий для обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения», – говорится в поздравлении губернатора.

Евгений Куйвашев также напомнил о двух знаковых событиях в региональной энергетике: вводе в эксплуатацию новой подстанции «Кемпинг» в Верхней Пышме и переводе на дистанционное управление первого энергообъекта в Свердловской области – подстанции «Анна».

Добавим, что в ближайшее время дистанционное управление планируется внедрить ещё на пяти подстанциях региона: «Академической», «Петрищевской», «Рябине», «Исети» и «Емелино».

«В настоящее время перед региональной энергетикой стоит важная задача – обеспечить готовность энергетической инфраструктуры региона к проведению в Екатеринбурге Всемирной летней Универсиады в 2023 году и матчей Чемпионата мира по волейболу в 2022 году, технологическому присоединению новых строящихся объектов», – отметил Евгений Куйвашев.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил энергетиков «за отличную работу, надёжное обеспечение уральцев теплом и электроэнергией, весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Людмила Бабушкина в своём обращении отметила, что энергетика – ключевая, перспективная, динамично развивающаяся отрасль региона, которая даёт возможности для развития промышленности, агропрома, социальной сферы Свердловской области.

«Наши энергетики полностью обеспечивают потребности области в электроэнергии, надёжно поддерживают электроснабжение как крупных, так и небольших населённых пунктов, обеспечивают энергетическую безопасность Среднего Урала. Эффективное развитие электроэнергетики способствует процветанию экономики региона, повышает качество жизни уральцев», - подчеркнула Людмила Бабушкина.