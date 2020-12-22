Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии

Президент России Владимир Путин присвоил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий звание генерала армии. Евгений Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

«Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу», - говорится в тексте президентского указа.

Евгений Зиничев стал вторым генералом-армии на посту главы МЧС России. Предыдущий глава ведомства Сергей Шойгу получил звание генерал-армии мае 2003 года.

Досье

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 в Ленинграде. В 1984—1986 годах проходил службу по призыву на Северном флоте. Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». С 1987 по 1991 годы находился на службе в КГБ СССР.

Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента России, сопровождая главу государства и председателя Правительства в рабочих поездках. С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. 7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

В мае 2018 года возглавил МЧС России. В декабре того же года был повышен в звании до генерал-полковника.

21 января 2020 года Евгений Зиничева переназначен на пост главы МЧС.