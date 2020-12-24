Областные законодатели подвели итоги года

Сразу несколько законов, связанных с поддержкой экономики, были приняты на последнем в этом году заседании Заксобрания. Фото: Пресс-служба ЗССО

Омрачённый пандемией коронавируса 2020 год Свердловская область завершает со стабильными, превышающими средние по России, социально-экономическими показателями. Об этом было заявлено на прошедшей вчера в Екатеринбурге пресс-конференции. В дистанционном режиме председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и главы профильных комитетов рассказали журналистам о работе, проведённой областным парламентом в уходящем году, и о планах на год будущий.

В течение 2020 года депутаты региона провели 14 пленарных заседаний. Было рассмотрено более 160 законопроектов, из которых 156 стали областными законами.

Принятие значительной части новых законодательных актов было вызвано необходимостью оказания дополнительных мер поддержки тем, кто наиболее пострадал от ограничений, введённых в рамках борьбы с пандемией. Это семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды, а также малый и средний бизнес, самозанятое население и люди, временно лишившиеся работы.

Например, изменения, внесённые в закон «О ставке налога на прибыль организаций», позволили повысить эффективность государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, стимулировать сохранение действующих и создание новых производств, а значит, и рабочих мест. Ко всему прочему, благодаря принятым мерам рост безработицы в нашем регионе был остановлен ещё в первом полугодии.

Несмотря на выпадение части доходов областного бюджета из-за ведения преференций для бизнеса, власти региона успешно справились с задачей удержания бюджета в рамках заданных в прошлом году параметров. Заметим, что большинство принятых в этом году преференций малому бизнесу и дополнительных мер социальной поддержки граждан решено продлить и на первый квартал будущего года. Как пояснила Людмила Бабушкина, на решение социальных вопросов в бюджет 2021 года заложены 212 млрд рублей, то есть 67 процентов от всей его расходной части. А это на два процента больше, чем было израсходовано по социальным статьям в 2020 году.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Владимир Терешков рассказал, что областной бюджет 2021 года свёрстан с дефицитом в 40 миллиардов рублей. Но это, по его словам, некритично, поскольку возможности для его погашения у нашего региона есть.

На вопрос «ОГ» – когда Заксобрание намерено заняться внесением изменений в Устав Свердловской области для приведения его в соответствие с обновлённой Конституцией РФ, – Людмила Бабушкина ответила, что такая работа запланирована на первое полугодие 2021 года.

КСТАТИ Отвечая на вопрос журналиста богдановичской газеты, будет ли она баллотироваться на выборах 2021года, Людмила Валентиновна ответила: «Буду, если пойму, что жители Богдановичского округа меня по-прежнему поддерживают»

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