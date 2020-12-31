Что ждёт россиян в 2021 году? Фото: Алексей Кунилов.

Говорят, прогнозы – дело неблагодарное. Но при этом они всегда вызывают неподдельный интерес. «Облгазета» решила собрать прогнозы известных людей о том, что изменится в нашей жизни в 2021 году, и проверить в конце года, что из этого сбудется.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации:

– Всё будет хорошо, вот поверьте мне! Будет ещё нелегко, но будет всё позитивно. Я считаю, серьёзно говоря, что самый трудный период мы уже прошли, поэтому мой прогноз, что в следующем году будет позитивная картинка, какой бы мы вопрос ни взяли, будет позитивное развитие.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ:

– Мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса. Но в целом есть ожидания, что в 2021 году падение экономики не будет таким, как в 2020-м. Нынешний уровень долга и сами запасы – как раз одни из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность.

Михаил Хазин, экономист, публицист:

– Почему в экономике страны сильный спад? Потому что нет инвестиций иностранных. Наша экономика живёт за счёт государственных инвестиций, которые тоже будут падать. При такой ситуации в 2021 году в России может произойти кризис, сравнимый с 90-ми годами. Его можно избежать, если немедленно принять меры и использовать национальную валюту.

Герман Греф, Глава Сбербанка:

– Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4 процентов, темпы роста ВВП – между 2 и процентами. Нефть, что является ключевым параметром, – за 50 долларов, рубль укрепляется.

Элла Памфилова, председатель ЦИК:

– Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой по всем направлениям, я в этом не сомневаюсь абсолютно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

– Был очень тяжёлый год. Но то ли ещё будет. В этом году обвалилась мировая экономика. Выход из этой ситуации будет очень тяжёлый. Фактически идёт неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло.

Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга:

– Самое главное, чего я жду в 2021-м, — это возвращения к той жизни, которой мы жили до начала пандемии. Я считаю это чрезвычайно важным, хотя допускаю, что полного возвращения не будет. Работа в системе онлайн в некоторых случаях оказывается и удобнее, и эффективнее

Александр Мясников, телеведущий и врач:

– Коронавирус будет идти своим чередом, распространяться, мутировать. В России складывается тенденция к трезвому переосмыслению ситуации. А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои задачи решил. После британской мутации возьмут на щит другую или что-то ещё. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запретить и прочее.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

– К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится. Захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности.

Ефимыч (Олег Шаранданов), поэт и композитор – из песни «Двадцатый год»:

И вдруг он вовсе не как злодей

Сказал почти виновато:

«Не читайте с утра социальных сетей.

Берегите себя, ребята.

Вам так нужны будут крепкие нервы,

Когда покажется двадцать первый!»

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