Владимир Путин освободил Виктора Гриня с должности замгенпрокурора

Виктор Гринь работает в органах прокуратуры с 1976 года. Фото: скриншот с сайта Генпрокуратуры РФ

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня. 1 января ему исполнится 70 лет.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет портале правовой информации РФ.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Виктор Гринь работает в органах прокуратуры с 1976 года. Должность заместителя генерального прокурора занимает с 2006 года. 1 января ему исполняется предельный для должности замгенпрокурора возраст - 70 лет.

Государственный советник юстиции 1 класса. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.