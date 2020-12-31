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31 декабря 2020, 20:40

Владимир Путин освободил Виктора Гриня с должности замгенпрокурора

Виктор Гринь работает в органах прокуратуры с 1976 года.

Виктор Гринь работает в органах прокуратуры с 1976 года. Фото: скриншот с сайта Генпрокуратуры РФ

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня. 1 января ему исполнится 70 лет.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет портале правовой информации РФ.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Виктор Гринь работает в органах прокуратуры с 1976 года. Должность заместителя генерального прокурора занимает с 2006 года. 1 января ему исполняется предельный для должности замгенпрокурора возраст - 70 лет.

Государственный советник юстиции 1 класса. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.

Областная газета Свердловской области

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