Кремль рассказал о возможном результате «Единой России» на предстоящих выборах

Выборы Госдуму должны состояться осенью этого года. Фото: Галина Соловьева

В администрации президента считают, что «Единая Россия» должна набрать на предстоящих выборах в Государственную думу 45 процентов голосов избирателей при аналогичной явке. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя главы администрации Президента России Сергей Кириенко.

Об этом он сообщил во время семинара для вице-губернаторов по внутренней политике. Участники встречи рассказывают, что, по словам Кириенко, депутаты, которые пользуются доверием у избирателей, наверняка будут избраны на следующий срок. Он обозначил, что в нынешнем составе парламента даже представители оппозиционных партий, несмотря на некоторые разногласия, патриотичны и работают на благо страны.

Напомним, что выборы в Госдуму должны состояться в сентябре этого года.

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