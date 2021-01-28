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28 января 2021, 16:03

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Каменска-Уральского

первый замглавы по городскому хозяйству Алексей Герасимов

С 28 января обязанности главы Каменск-Уральского городского округа исполняет Алексей Герасимов. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

После ухода с поста главы Каменска-Уральского Алексея Шмыкова был назначен исполняющий его обязанности. Им стал первый замглавы по городскому хозяйству Алексей Герасимов.

До назначения на должность первого заместителя главы он работал гендиректором Синарской ТЭЦ. В управленческом багаже Алексея Герасимова также имеется опыт работы депутатом гордумы. По данным пресс-службы администрации муниципалитета, на новую должность он назначен с 28 января.

Ранее стало известно, что гордума Каменска-Уральского приняла отставку Алексей Шмыкова с поста мэра. Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева он назначен замглавы региона. На данной должности ему предстоит курировать деятельность министерства промышленности и науки Среднего Урала, министерства природных ресурсов, минАПК и потребительского рынка и департамент ветеринарии.

Областная газета Свердловской области

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