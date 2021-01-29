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29 января 2021, 21:15

Новый вице-мэр Екатеринбурга выйдет на работу 1 февраля

мэрия Екатеринбурга

Новый вице-мэр Екатеринбурга выйдет на работу 1 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

В администрации уральской столицы нашли замену Екатерине Кузёмке. Новый замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью выйдет на работу в понедельник, 1 февраля.

На эту должность назначен гендиректор издательского дома "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин. Он лично подтвердил это "Областной газете".

В свою очередь в мэрии заявили, что "комментируют только состоявшиеся назначения".

Так выглядит сайт мэрии Екатеринбурга по состоянию на 21:00.

Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Добавим, прежний вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка покинула горадминистрацию в преддверии Нового года. По её словам, два года в мэрии были для неё сложными – тяжёлый график и большое количество задач. 

Известно, что в 2021 году Екатерина планировала начать рассматривать предложения по работе. Она пообещала "Облгазете" рассказать о своём новом месте, после трудоустройства.

Сюжет

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Следим за кадровыми перестановками в администрации столицы Урала.

Областная газета Свердловской области

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