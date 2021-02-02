Евгений Куйвашев поздравил уральцев с годовщиной победы в Сталинградской битве

В России 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. По случаю памятной даты к уральцам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженики тыла обратится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил героизм, стойкость и мужество советских воинов, остановивших врага под Сталинградом, обеспечивших дальнейший успех наступательной операции.
«Поздравляю вас с Днём воинской славы – 78-й годовщиной победы Красной армии в Сталинградской битве. Это одно из самых кровопролитных и ожесточенных сражений в ходе Великой Отечественной войны», - приводит поздравление губернатора департамент информполитики Свердловской области.
Глава региона напомнил, что в Свердловской области проживает 23 152 ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Среди них – 10 участников Сталинградской битвы.
В конце своего обращения губернатор поблагодарил ветеранов и тружеников тыла «за ратный и трудовой подвиг, бесценный дар мира и свободы, мужество и истинный патриотизм» и пожелал им крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и благополучия.
Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.