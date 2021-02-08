Акции в поддержку Президента России прокомментировали в Кремле

Участники акции в Екатеринбурге выстраиваются на парковке, сформировав таким образом фразу «Путин наш президент». Фото: скриншот видеозаписи

Министерство общественной безопасности Свердловской области вынесло предупреждение компании «Сима-ленд», устроившей массовую акцию в поддержку Президента России Владимира Путина. Организаторов многолюдного шествия могут привлечь к ответственности за нарушение правил проведения массовых публичных мероприятий. В Кремле заявили, что не имеют отношения к флешмобам в поддержку Президента России.

Масштабные акции в поддержку Владимир Путина прошли на прошлой неделе в нескольких регионах России. Первыми видеоклип записали сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Снятое с помощью квадрокоптера видео опубликовано в сети.

На видео сотрудники компании, построившись в шеренгу, ходят вокруг торгового центра на Кольцовском тракте с российскими флагами в руках под песню «Давай, Россия!». Затем участники акции выстраиваются на парковке, формируя фразу «Путин - наш президент». По различным оценкам, в акции приняли участие от нескольких сот до нескольких тысяч человек.

Ролик получил неоднозначную оценку. В частности, посмотревших видео смутило, что данное массовое мероприятие не было заранее согласовано. Кроме того, пользователи обсуждали, насколько акция соответствует действующим в регионе ограничениям, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции. В минувшие выходные мероприятие получило оценку свердловских властей.

«Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере», - сообщили РИА Новости в департаменте информполитики Свердловской области.

Какое именно наказание грозит «Сима-ленду» за проведение этого мероприятия, в департаменте информполитики «Областной газете» ответить не смогли, попросив направить официальный запрос.

В понедельник акции в поддержку президента, прошедшие в регионах России, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, он знает об этих флешмобах только из сообщений СМИ.

«Мы видели сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения», - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.