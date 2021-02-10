Евгений Куйвашев поздравил дипломатических работников с профессиональным праздником

Свердловская область активно развивает внешнеэкономические связи и международное сотрудничество. Фото: Александр Исаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников дипломатических служб. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.

Обращение главы региона к уральским дипломатам опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев отметил, пандемия COVID-19 внесла корректировки в привычный формат работы дипломатических служб. В частности, в период временного прекращения международного сообщения ключевым направлением взаимодействия региональных властей с дипломатическими структурами России и иностранными консульскими учреждениями стала организация помощи российским и иностранным гражданам в возвращении к местам проживания и работы.

Губернатор также напомнил, что Свердловская область активно развивает внешнеэкономические связи и международное сотрудничество. Несмотря на пандемию, международное сотрудничество в регионе продолжало развиваться: переговоры с иностранными партнёрами и крупные международные мероприятия проводились дистанционно.

В том числе в формате серии онлайн сессий был организован промышленный марафон INNOPROM ONLINE. Осенью частично в очном режиме в Екатеринбурге состоялся VIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Также продолжилась подготовка к проведению в уральской столице Всемирной летней Универсиады 2023 года и Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем ассоциации «SportAccord».

«Уверен, что вынужденное затишье в международном туризме будет компенсировано ростом активности сразу же после нормализации эпидемиологической ситуации в мире и снятия ограничений. Уральцы с радостью встретили новость о том, что в ближайшее время аэропорт Кольцово сможет возобновить зарубежные авиарейсы», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил работников представительства МИД России в Екатеринбурге и министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области за плодотворную и ответственную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Добавим, что сегодня в 15:00 в зале регионального центра Президентской библиотеки (ул. Белинского, 15, 3 этаж) откроется выставка «75 лет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций». Презентацию экспозиции для иностранных дипломатов, аккредитованных в Екатеринбурге, проведёт представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.