Владимир Путин поручил изучить ситуацию с зарплатами бюджетников во всех сферах

Президент России провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства затронул тему зарплат работников бюджетной сферы. Глава государства упрекнул некоторые службы в «игре со статистикой» и подгонке формальных показателей и поручил Правительству разобраться в ситуации.

«Очень часто мы видим, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определённую подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчётам всё вроде бы сходится. Сходится подчас за счёт различных ухищрений, когда специалистов переводят на сокращённый режим работы, на половину или четверть ставки», - отметил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что на заседании Совета по науке и образованию, одна из участниц дискуссии - старший научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина назвала цифры своей заработной платы: 25 тысяч рублей плюс надбавка в шесть тысяч.

«Как мы понимаем, даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в «майском» Указе Президента 2012 года», - посетовал глава государства.

«В этой связи прошу Правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников, вообще бюджетников, во всех сферах и во всех регионах страны», - поручил Президент России

Российский лидер отметил, что современные цифровые, информационные возможности позволяют провести проверку не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста.

Также Президент России поручил отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждений.

«Не секрет, что разрыв здесь бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле бывает так, что у одних густо, у других пусто», - резюмировал Владимир Путин.