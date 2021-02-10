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Политика
10 февраля 2021, 18:43

Иностранным дипломатам презентовали выставку к 75-летию ООН

Выставка «75 лет Генеральной Ассамблее ООН»

Фото: Галина Соловьёва

Вчера, в День дипломатического работника в библиотеке имени Белинского для представителей дипломатического корпуса в Екатеринбурге прошла презентация экспозиции «75 лет Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций» (юбилей отмечался 24 октября), её ведущим был представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов (справа).

На выставке представлены материалы из личного архива директора Института государственного и международного права УрГЮУ Данила Сергеева (слева). Он является родственником советского дипломата Михаила Грибанова, который входил в состав советской делегации на первой Генассамблее ООН и Парижской мирной конференции. Среди экспонатов можно увидеть оригинальный пропуск на первое заседание членов ООН, визитные карточки послов того времени и даже цветок гвоздики, вручённый королём Георгом VI советской делегации.

  • Опубликовано в №024 от 11.02.2021 
Областная газета Свердловской области
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