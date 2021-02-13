Сотрудники «Сима-ленда» ответили на критику акций в поддержку Владимира Путина

На записи представители «Сима-ленда» открыто заявили о своей позиции: признались, что искренне любят свою страну. Фото: коллаж

Сотрудники «Сима-ленда» записали видеообращение ко всем, кто критикует акции, прошедшие в стране в поддержку Президента России. Работники компании объяснили, зачем они принимали участие в масштабном патриотическом флешмобе и почему они поддерживают российского лидера.

На записи представители «Сима-ленда» открыто заявили о своей позиции: признались, что искренне любят свою страну и приняли участие в нашумевшей акции добровольно и от чистого сердца.

«В последнее время среди молодёжи стало очень модно быть оппозиционером. Почему-то стало стыдно поддерживать действующего Президента. Мне – не стыдно. Моим коллегам – не стыдно! Моему сыну 8 лет, я хочу, чтобы он рос в стабильности, благополучии и мире. Я не хочу никаких революций. Я – за Путина», - сказала бренд-менеджер компании Мария Пшеничная.

Менеджер по персоналу компании Евгения Деревянкина призналась, что участвовала в акции с гордостью и от всего сердца, поскольку уверена, что в России должны царить мир, безопасность и благополучие – именно так, как сейчас при нынешнем Президенте.

«Это наша истинная воля. Мы хотим жить в свободной стране, мы любим Россию. Мы хотим заниматься любимым делом и для нас это больше чем работа», - заявила руководитель направления отдела по работе с физическими лицами Евгения Орлюкова.

Руководитель направления отдела продаж (Дальневосточный ФО) Антон Борисов предположил, что те, кто выступил с критикой акции в поддержку Владимира Путина оказались попросту не готовы к другой точке зрения.

«Я за всю страну, и я ее люблю. Я не хочу для нее разрушений и революций, и именно поэтому я принял во флешмобе свое личное участие», - заявил менеджер отдела продаж в Москве Никита Дунаев.

Напомним, масштабные акции в поддержку Владимир Путина прошли на прошлой неделе в нескольких регионах России. Первыми видеоклип записали сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Снятое с помощью квадрокоптера видео было опубликовано в сети.

На видео сотрудники компании, построившись в шеренгу, ходят вокруг торгового центра на Кольцовском тракте с российскими флагами в руках под песню «Давай, Россия!». Затем участники акции выстраиваются на парковке, формируя фразу «Путин - наш президент». По различным оценкам, в акции приняли участие от нескольких сот до нескольких тысяч человек.

Ролик получил неоднозначную оценку. В частности, посмотревших видео смутило, что данное массовое мероприятие не было заранее согласовано. Кроме того, пользователи обсуждали, насколько акция соответствует действующим в регионе ограничениям, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции.