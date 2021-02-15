Отставка ещё одного главы района Екатеринбурга и новый вице-мэр: последним новости

Новости к этому часу. Фото: Алексей Кунилов.

Добрый вечер! Рассказываем вам о самых интересных и важных новостях к этому часу.

♦ Бывший замминистра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков перешёл на работу в мэрию Екатеринбурга. Он был представлен в должности заместителя главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

♦ Вячеслав Мишарин, который возглавлял Чкаловский район Екатеринбурга с 2008 года (12 лет), ушёл в отставку. Он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

♦ Экс-глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова стала председателем госкомитета по туризму Республики Башкортостан. Она сменила на посту Салавата Нафикова, который сложил полномочия 10 февраля.

♦ На заседании Заксобрания Свердловской области 16 февраля утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам. Также депутаты назначат главу комиссии по регламенту областного парламента.