Валентина Матвиенко опровергла информацию о её пенсии в 450 тысяч рублей

Валентина Матвиенко сообщила, что ее пенсия составляет 25 тыс. рублей. Фото: Совет Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу фейков относительно баснословных пенсий чиновников. Данный вопрос был поднят на сегодняшнем заседании верхней палаты.

По словам Валентины Матвиенко, слухи о якобы больших пенсиях чиновников, сенаторов и депутатов распространяются в Интернете.

"Из Интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей", – передаёт её слова ТАСС.

Чтобы избежать фейков и дискредитации людей, работающих во власти, спикер Совфеда призвала проработать данный вопрос.