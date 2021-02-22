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22 февраля 2021, 22:06

В России создан Координационный центр Правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра Правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра Правительства России. Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра Правительства России. Он предназначен для согласования действий федеральных и региональных властей  в случае возникновения различных инцидентов, а также при реализации приоритетных задач.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации РФ, Координационный центр создан «в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач».

Под инцидентами подразумеваются ситуации, возникающие в деятельности органов государственной власти, которые требуют немедленного реагирования и оперативного разрешения по указанию премьер-министра или вице-премьеров РФ.

Добавим, что Координационный центр возглавит один из вице-премьеров. При этом стратегическое управление новой структурой будет осуществлять председатель Правительства РФ.

Федеральным ведомствам региональным властям рекомендовано обеспечить участие в работе структуры не позднее 31 марта.

Областная газета Свердловской области

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