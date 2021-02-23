Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём защитника Отчества

День защитника Отечества символизирует честь, мужество и патриотический подвиг народа. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина поздравили уральцев с Днём защитника Отчества. Поздравление первых лиц региона опубликовано в номере «Областной газеты» от 20 февраля.

В своём обращении глава Среднего Урала отметил, что День защитника Отечества символизирует честь, мужество и патриотический подвиг народа, для которого защита Родины – это почётное призвание и священный долг.

Губернатор напомнил, что в современном мире защитниками Отечества являются не только профессиональные военные, но и все, кто работает во имя общего блага.

«Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с интересами государства. В минувшем году наши медики – врачи, медсёстры, санитары, фельдшеры – доказали, что являются достойными преемниками поколения победителей, самоотверженно и мужественно защищали жизнь и здоровье уральцев от пандемии», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, экономика Свердловской области, уральская промышленность и сегодня вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны: оборонные предприятия производят передовые образцы вооружения, техники для российской армии.

«В этот день мы отдаём дань уважения и признательности воинам разных поколений: ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана, участникам боевых действий в горячих точках, всем, кто прошёл нелёгкую армейскую школу», - говорится в обращении Людмилы Бабушкиной.

Председатель регионального парламента направила отдельные слова поздравления и благодарности ветеранам Великой Отечественной, которые своим примером показали, что такое патриотизм и сила духа, а также личному составу и ветеранам Центрального военного округа.

«Мы вправе гордиться боевой историей, отмеченной добросовестной службой и подвигами многих поколений воинов Урала, Поволжья и Сибири. Военнослужащих Приволжского и Уральского, а затем и Центрального военных округов всегда отличали мужество, высокий профессионализм, сила духа, доблесть и честь», - говорится поздравлении Людмилы Бабушкиной.

Напомним, ранее губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с Днём защитника Отечества поздравил Президент России Владимир Путин.