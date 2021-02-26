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26 февраля 2021, 13:18

Российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на самодельной дрезине

Россия возвращаются на родину на дрезине

Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Фото: МИД РФ

Восемь россиян - сотрудников посольства России в КНДР и члены их семей вернулись на родину. Поскольку границы между нашей страной и Северной Кореей закрыты из-за пандемии коронавируса, им пришлось проделать часть пути на самодельной дрезине.

До этого они проехали 32 часа на поезде и 2 часа на автобусе. Но самое интересное ждало впереди.

"Самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить её на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная", - рассказали в МИД РФ о возвращении россиян.

Так дипломаты с семьями добрались до погранстанции Хасан, где их встретили коллеги из Представительства МИД во Владивостоке. Единственным мужчиной и главным "двигателем" самодельной дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлётняя дочь Варя.

С границы россияне отправились на автобусе в аэропорт Владивостока, а затем вылетели в Москву.

Областная газета Свердловской области

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