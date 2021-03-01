Вопрос с уходом Дамира Юсупова в политику остаётся открытым

На вопрос «ОГ» о возможном участии в выборах Дамир Юсупов ответил так: «Летать я хочу… И на этом пока ответ закончу». Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области не утихают слухи о возможном участии Дамира Юсупова в выборах в Госдуму. В конце минувшей недели в СМИ появилась информация, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву удалось убедить лётчика-героя войти в региональный список кандидатов от партии «Единая Россия». Однако окончательно об уходе пилота из большой авиации в большую политику говорить пока рано.

Ранее Дамир Юсупов неоднократно заявлял, что решение о начале политической карьеры даётся ему нелегко – ведь в роли депутата он, скорее всего, больше не сможет заниматься любимым делом – летать. Сидеть в кабине воздушного судна ему нравится куда больше, чем в чиновничьем кабинете. Лётчику есть с чем сравнивать: в 2005 году будущий Герой России окончил заочное отделение юридического факультета по специальности «юриспруденция» в Чувашском государственном университете, после чего несколько лет работал по специальности в городской администрации Сызрани.

В декабре прошлого года на вопрос «ОГ» о возможном участии в выборах Дамир Юсупов ответил так: «Летать я хочу… И на этом пока ответ закончу». В очередной раз об этом лётчик заявил совсем недавно, 15 февраля, во время встречи со студентами Уральского государственного юридического университета.

– Много говорят о моём уходе в политику. Вопрос находится в стадии решения, но я скажу одно: я хочу летать. А по поводу участия в политике – пока это под вопросом, – подчеркнул тогда Дамир Юсупов.

В департаменте информполитки Свердловской области, как и в свердловском реготделении «ЕР», отметили, что пока не владеют информацией о возможном участии лётчика в выборах. Окончательное решение о включении Дамира Юсупова в список кандидатов будет принято по итогам партийных праймериз. Но будет ли лётчик участвовать в них, неизвестно.

– Какая-то информация появится как минимум после того, как конкретный человек сдаст документы для участия в праймериз, – рассказал «ОГ» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер.

Ранее секретарь реготделения партии Виктор Шептий на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым сообщил, что внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания региона и Госдумы планируется провести в конце мая.

Добавим, что вчера стало известно, что «Единая Россия» проведёт предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по открытой модели, за основу будет взята электронная форма. Предполагается, что участвовать в праймериз смогут все избиратели.