Посол Италии посетит Екатеринбург и обсудит с губернатором Свердловской области "ИННОПРОМ-2021"

Встреча с главой региона станет для посла первой в серии многочисленных встреч на территории Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано 18 марта прибудет в Екатеринбург. В рамках визита он, в частности, обсудит с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым планы по проведению международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2021".

Встреча с главой региона станет для посла первой в серии многочисленных встреч на территории Среднего Урала. По словам Паскуале Терраччано, Евгению Куйвашеву будет представлена обширная программа культурных и бизнес-мероприятий для проведения в уральской столице полноценной итальянской недели. Напомним, что Италия выступит в качестве страны-партнёра на "ИННОПРОМ-2021".

Паскуале Терраччано подтвердил, что на промышленную выставку планируется визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Отметим, что о планах по приезду главы МИД Италии на ИННОПРОМ впервые стало известно в феврале 2020 года.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 международная промышленная выставка была перенесена в онлайн, однако в 2021 году ИННОПРОМ может вернуться к "докоронавирусному" формату. Кроме того, промышленный потенциал Среднего Урала будет представлен на площадках в Узбекистане, Индонезии и Египте.

Интервью с Паскуале Терраччано будет опубликовано в завтрашнем номере "Областной газеты".

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