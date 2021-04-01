В Кремле заявили об опасности поездок в Грузию после инцидента с Познером

Познер отправился в Грузию, чтобы отметить своё 87-летие. Фото: Павел Ворожцов.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, который произошёл с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси. Он подчеркнул, что поездки в Грузию для россиян небезопасны.

Известно, что российский ведущий прибыл в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Однако накануне у гостиницы, где он остановился, собрались десятки демонстрантов. Они были недовольны звучавшими ранее высказываниями журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Позже Познеру пришлось вернуться в Россию.

"В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить. Это должны россияне чётко понимать", - передаёт комментарий Дмитрия Пескова ТАСС. Представитель Кремля также отметил, что Москва осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси.

"И последнее: мы поздравляем Познера с днём рождения. Лучше его встречать дома. Здесь спокойнее", - добавил Дмитрий Песков.