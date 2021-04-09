Алексей Орлов рассказал о грязи, метро и повышении стоимости проезда

Мэр общался с прессой почти 1,5 часа: он подвёл краткие итоги работы, озвучил планы на будущее и ответил на злободневные вопросы. Фото: Галина Соловьёва

Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые встретился с журналистами спустя два месяца после назначения. Мэр общался с прессой почти 1,5 часа: он подвёл краткие итоги работы, озвучил планы на будущее и ответил на злободневные вопросы – о метро, извечной грязи и стоимости проезда в общественном транспорте.

Грязно, признаю, но оправдываться не буду

Для каждого екатеринбургского главы одной из самых главных болевых точек всегда оставалась и остаётся извечная грязь на улицах в межсезонье. Алексей Орлов не стал исключением. Уборка в зимний период в очередной раз вызвала у горожан массу вопросов.

– Оправдываться не буду, говоря о том, что зима даже для Урала была нехарактерной по уровню выпавших осадков. Очень снежная зима – снег шёл при минусовых температурах. Противогололёдные материалы, в частности, бионорд, оказались малоэффективными. Работу над ошибками мы проводим, – подчеркнул Алексей Орлов. И добавил, что более 70 процентов уборочной техники изношено, а работа её малоэффективна.

По словам мэра, для решения этой проблемы с главой региона Евгением Куйвашевым уже согласовано выделение дополнительных средств на приобретение 100 единиц круглогодичной уборочной техники: она должна появиться в городе уже к лету.

– Много езжу по городу. Центр успели привести в порядок и продолжаем это делать. Что касается окраин – грязно! Признаю. Занимаемся этим вопросом ежедневно, – заметил Алексей Орлов. – На 24 апреля запланирован общегородской субботник. К майским праздникам город мы почистим.

Проезд не подорожает – это однозначно!

Ещё одна головная боль, оставшаяся новому мэру по наследству, – общественный транспорт. По словам Алексея Орлова, уже в сентябре на линию выйдут 60 новых автобусов на газомоторном топливе. В июле этого года начнётся строительство новой трамвайной ветки в Академический. Завершение работ запланировано в 2024 году, но градоначальник пообещал приложить все усилия, чтобы новый район получил трамвайную ветку на год раньше – к юбилею Екатеринбурга.

– Если по автобусному парку ситуация более-менее неплохая, то с городским электрическим – плачевная. Средний возраст трамвайного парка 34 года, а троллейбусного – 23–25. Для столицы Урала это неприемлемо, – считает глава города.

В ближайшее время городские власти планируют привлечь концессионера для обновления трамвайно-троллейбусного парка. Эта тема находится в финальной стадии обсуждения.

Немало вопросов в последнее время вызывали слухи и о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Алексей Орлов эту информацию опроверг: «В этом году тариф повышаться не будет – это однозначно».

Метро: обещать не стану, за свои слова надо отвечать

По-прежнему актуальной остаётся тема строительства второй ветки метро. По словам Алексея Орлова, в прошлом году на эти цели выделили 160 млн рублей, контракт заключён. Однако пока речь идёт о предпроектных работах.

– Взять и сейчас пообещать, что через 2–3 года построим, не стану. За свои слова надо отвечать, но мы будем использовать малейшие возможности, чтобы войти в этот проект, – отметил мэр.

Добавим, что в Екатеринбурге планируют использовать в том числе и опыт строительства столичной подземки – с учётом плотности городской застройки. На следующей неделе у мэра запланирована встреча с директором московского метро.

Школы и детские сады

В этом году в Екатеринбурге уже открыли детский сад на 275 мест на Эльмаше. В стадии строительства находятся шесть школ на 4,5 тысячи мест и семь детских садов, которые смогут принять 1800 детишек. В ближайших планах – капитальный ремонт двух школ на 950 мест и окончание ремонта учебного учреждения в посёлке Северка. Также в этом году приступят к капремонту школы №30 и реконструируют ещё два детских сада на 250 мест – №79 и №373.

– Самые больные вопросы – 40-я и 41-я школы, – считает мэр, – Какое-то движение по обоим проектам начнётся уже в этом году, это точно. Нормативный срок строительства – 1,5 года. Я очень надеюсь, что обе школы откроются к юбилею города.

Крепкий хозяйственник? Решайте сами

Подводя итоги двух месяцев работы, Алексей Орлов отметил, что успел за этот период познакомиться с городским хозяйством и сформировать планы на будущее. Ответ на вопрос, может ли он назвать себя «крепким хозяйственником», мэр предложил дать самим горожанам по итогам его работы.

– У муниципальных властей есть перечень обязательств перед жителями, и их необходимо тщательно исполнять. По результату реализации планов получим какую-то оценку от жителей. Постараемся оправдать ожидания, – заявил градоначальник.

По словам мэра, наследство ему досталось крепкое: несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, с марта 2020 года основные социально-экономические показатели дали небольшой рост:

– Мы рассчитываем, что уже к третьему кварталу 2021 года экономика Екатеринбурга достигнет докризисного уровня и к концу года выйдет на траекторию устойчивого роста.

Блиц-опрос – С кем советуется мэр? – Все стратегические вопросы развития города я обсуждаю исключительно с губернатором. Больше ни с кем. – Приватизируют ли «Водоканал»? – Информации о смене директора нет. Никаких заявлений об отставке не поступало. Вопрос передачи предприятия в концессию не обсуждается. Необходимо провести подробный финансовой-экономический аудит стратегического предприятия. Этим будем заниматься точно. – Какие намечены кадровые перестановки в мэрии? – Алексей Бирюлин (заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования. –Прим. ред.), скорее всего, перейдёт в структуры правительства области. – Пойдёт ли губернатор Евгений Куйвашев на повышение? – Я считаю, что это только слухи. Я сегодня с ним общался, он находится в Москве и завтра будет на месте. Никто никуда не собирается: планов много, мы настроены их реализовать в полном объёме.

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