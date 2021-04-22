Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»

Процедура проста и интуитивно понятна — достаточно нажать кнопку «Хочу проголосовать» в верхнем правом углу. Фото: Валентин Тетерин

В этом году поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от «Единой России» граждане смогут только в электронном виде. Выбрать, кто будет представлять партию власти на выборах в Госдуму и других избирательных кампаниях в единый день голосования 19 сентября, сможет любой гражданин страны, обладающий избирательным правом и зарегистрированный на портале Госуслуг.

Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с 19 апреля по 28 мая на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Процедура проста и интуитивно понятна — достаточно нажать кнопку «Хочу проголосовать» в верхнем правом углу. Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуг. На этом этапе необходимо ввести логин и пароль от учётной записи и подтвердить свои намерения паролем, полученным на телефон по sms. Затем гражданин даёт согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Иногда может потребоваться дополнительное подтверждение личности – скан паспорта. Это может произойти, например, в том случаев, если человек недавно переехал по новому адресу. Делается это для того, чтобы человек смог проголосовать именно за тех кандидатов, которые выдвигаются по округу, в котором он прописан. Проверка персональных данных займёт 24 часа. По итогам верификации личности на телефон избирателя придёт ещё sms-сообщение.

После завершения регистрации, непосредственно в период самого голосования – с 24 мая по 30 мая, – зарегистрированный избиратель сможет зайти на тот же сайт pg.er.ru и поставить галочки в электронных бюллетенях, поддержав понравившихся кандидатов.

Граждане страны смогут выбрать из предложенного списка тех, кого считают наиболее достойными представлять партию на выборах. При этом предварительное голосование является рейтинговым и можно будет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу и в Госдуму и в Заксобрание Свердловской области.

Напомним, приём заявок на электронное предварительное голосование для выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» стартовал по всей стране 15 марта. Регистрация участников праймериз продлится до 29 апреля. По данным на 22 апреля, по всей стране подано более 10 тысяч заявок.

В 2021 году в Свердловской области помимо выборов в Госдуму и Заксобрание региона пройдут очередные выборы в большинство местных дум. На Среднем Урале для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы различного уровня зарегистрировано свыше 130 заявок, около 40 из них – на выдвижение в Госдуму. О своих намерениях уже заявили семеро из 10 действующих депутатов, представляющих регион в нижней палате парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и глава региона Евгений Куйвашев.

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