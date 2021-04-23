Что такое система ДЭГ и как стать её тестировщиком?

После заполнения всех необходимых полей в личный кабинет придёт уведомление, что заявление учтено ЦИК России. Фото: Валентин Тетерин

В России стартовал приём заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В случае успешных испытаний она может быть применена на ближайших выборах в ряде регионов. Опробовать и оценить современный способ волеизъявления сможет любой гражданин страны, достигший 18-летия. Единственное, что потребуется – подтверждённая учётная запись на портале госуслуг.

Подать заявку на участие в тестировании системы можно по 7 мая 2021 года. Необходимо зайти в свою учётную запись на портале госуслуг и перейти к форме подачи заявления (как правило, приглашение принять участие в процедуре высвечивается на главной странице на видном месте). Данные учётной записи должны быть сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ЦИК России.

После заполнения всех необходимых полей в личный кабинет придёт уведомление, что заявление учтено ЦИК России. Там же можно следить за статусом обработки заявления.

Одним из первых заявление на участие в тестировании ДЭГ подал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

– Лично у меня процедура регистрации заняла меньше минуты! Всё просто и понятно. Надо учесть, что требуется подтверждённая учётная запись, при регистрации нужно проверить личные данные, например, о месте жительства. Предлагаю всем жителям Свердловской области поучаствовать в тестировании системы ДЭГ! – поделился Владимир Русинов.

Непосредственно тренировка будет проходить с 8:00 (мск) 12 мая до 20:00 14 мая на портале vybory.gov.ru. В рамках тестирования системы будут полностью воспроизведены все этапы выборов: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что в тестировании системы примут участие не менее миллиона россиян.

– Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надёжность, безопасность и стабильность её использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах, – считает глава ЦИК РФ.

Справка «ОГ» Дистанционное электронное голосование – современный способ голосования, который не требует посещения избирательного участка. Он проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего доступ в Интернет. Цель тренировки – проверка работоспособности системы ДЭГ и её совершенствование по отзывам и предложениям пользователей. Тестовое дистанционное электронное голосование в рамках тренировки будет проходить онлайн. Для участия в тренировке не нужно будет посещать избирательный участок.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».