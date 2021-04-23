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23 апреля 2021, 20:17

Евгений Куйвашев вручил госнаграды более 40 свердловчанам

Евгений Куйвашев и награждённые

В частности, орденом Пирогова было награждено 9 врачей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вчера более 40 человек получили государственные награды из рук главы региона Евгения Куйвашева. Большинство из них – медицинские работники. В частности, орденом Пирогова было награждено 9 врачей. Ещё 10 врачей и медсестёр отмечены медалью Луки Крымского.

– Ещё раз от всего сердца благодарю руководителей клиник, врачей, медсестёр за бережное отношение к пациентам, спасение жизней и здоровья людей, – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев также вручил Благодарности, Благодарственные письма и Почётные грамоты Президента России, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пять человек отмечены наградами Свердловской области. В частности, знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени получил председатель совета директоров Первоуральского динасового завода Ефим Гришпун. А заместитель гендиректора по медицинскому обслуживанию «Новой больницы» Игорь Шифрин был посмертно отмечен знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Награду вручили супруге и дочери Игоря Шифрина (на фото)

  • Опубликовано в №73 от 24.04.2021 
Областная газета Свердловской области
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