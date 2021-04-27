Глава региона Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей эффективности своей работы.

Речь в новом указе идёт о 20 показателях деятельности глав субъектов РФ, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным Фото: Павел Ворожцов

Глава региона Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей, влияющих на оценку эффективности своей работы. Указ № 230-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Документ вносит изменения в предыдущий указ губернатора №498-УГ от 24 октября 2019 года.

Речь в новом указе идёт о 20 показателях, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным 4 февраля 2021 года для оценки деятельности глав субъектов РФ. В список входят такие критерии, как уровень доверия к власти, качество городской и окружающей среды, темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, уровень образования и бедности, а также число посещений культурных мероприятий, объём жилищного строительства и «цифровая зрелость» органов госвласти.

В апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в регионах. Некоторые параметры перекочевали из предыдущего документа в новый. Остальные пункты были либо сформулированы иначе, либо вообще отсутствовали. Кроме того, февральский указ президента внёс изменения в механизмы отчётности и оценки работы глав регионов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.

Должность и ФИО Показатели, за которые отвечает теперь (Указ №230-УГ) За что отвечал раньше (Указ №498-УГ) Вице-губернатор Сергей Бидонько - Доверие к власти (к Президенту РФ, губернатору). Определяется, в том числе, с помощью оценки общественного мнения о достижении регионом национальных целей развития. Задача осталась без изменений. Однако теперь прописана методика определения уровня доверия к власти. Первый заместитель губернатора Александр Высокинский – Темп роста реальной среднемесячной заработной платы. – Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения. – Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал. – Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Также на него возложен мониторинг достижения показателей программы «Пятилетка развития» на 2017–2021 годы. На момент предыдущей версии указа должность первого заместителя губернатора занимал Алексей Орлов. Он отвечал за: – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; – производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики; – объём инвестиций в основной капитал; – качество окружающей среды. Заместитель губернатора Павел Креков – Численность населения региона. – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. – Уровень бедности. – Доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом. – Уровень образования. – Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. – Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью. – Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. – Число посещений культурных мероприятий. – Уровень бедности. – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. – Естественный прирост населения. – Уровень образования. Заместитель губернатора Олег Чемезов – "Цифровая зрелость" органов госвласти в регионе, органов местного самоуправления и организаций в различных сферах (подразумевает использование отечественных информационных технологий). – Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики. – Уровень реальной среднемесячной заработной платы. Заместитель губернатора Сергей Швиндт – Количество семей, улучшивших жилищные условия. – Объём жилищного строительства. – Качество городской среды. – Доля дорожной сети, соответствующая нормативам. По сути, зона ответственности не изменилась. Также ранее в его компетенции был показатель «Уровень доступности жилья». Заместитель губернатора Алексей Шмыков - Качество окружающей среды. Стал заместителем губернатора в начале этого года.