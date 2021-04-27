Глава региона Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей эффективности своей работы.

Глава региона Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей, влияющих на оценку эффективности своей работы. Указ № 230-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Документ вносит изменения в предыдущий указ губернатора №498-УГ от 24 октября 2019 года.
Речь в новом указе идёт о 20 показателях, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным 4 февраля 2021 года для оценки деятельности глав субъектов РФ. В список входят такие критерии, как уровень доверия к власти, качество городской и окружающей среды, темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, уровень образования и бедности, а также число посещений культурных мероприятий, объём жилищного строительства и «цифровая зрелость» органов госвласти.
В апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в регионах. Некоторые параметры перекочевали из предыдущего документа в новый. Остальные пункты были либо сформулированы иначе, либо вообще отсутствовали. Кроме того, февральский указ президента внёс изменения в механизмы отчётности и оценки работы глав регионов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.
|Должность и ФИО
|Показатели, за которые отвечает теперь (Указ №230-УГ)
|За что отвечал раньше (Указ №498-УГ)
|Вице-губернатор Сергей Бидонько
|- Доверие к власти (к Президенту РФ, губернатору). Определяется, в том числе, с помощью оценки общественного мнения о достижении регионом национальных целей развития.
|Задача осталась без изменений. Однако теперь прописана методика определения уровня доверия к власти.
|Первый заместитель губернатора Александр Высокинский
– Темп роста реальной среднемесячной заработной платы.
– Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения.
– Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал.
– Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Также на него возложен мониторинг достижения показателей программы «Пятилетка развития» на 2017–2021 годы.
На момент предыдущей версии указа должность первого заместителя губернатора занимал Алексей Орлов. Он отвечал за:
– численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
– производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики;
– объём инвестиций в основной капитал;
– качество окружающей среды.
|Заместитель губернатора Павел Креков
– Численность населения региона.
– Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
– Уровень бедности.
– Доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом.
– Уровень образования.
– Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.
– Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью.
– Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
– Число посещений культурных мероприятий.
– Уровень бедности.
– Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
– Естественный прирост населения.
– Уровень образования.
|Заместитель губернатора Олег Чемезов
– "Цифровая зрелость" органов госвласти в регионе, органов местного самоуправления и организаций в различных сферах (подразумевает использование отечественных информационных технологий).
– Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.
– Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
|Заместитель губернатора Сергей Швиндт
– Количество семей, улучшивших жилищные условия.
– Объём жилищного строительства.
– Качество городской среды.
– Доля дорожной сети, соответствующая нормативам.
|По сути, зона ответственности не изменилась. Также ранее в его компетенции был показатель «Уровень доступности жилья».
|Заместитель губернатора Алексей Шмыков
|- Качество окружающей среды.
|Стал заместителем губернатора в начале этого года.
- Опубликовано в №75 от 28.04.2021 под заголовком «Кто ответит за достижение показателей эффективности губернатора?»