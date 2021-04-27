Темы дня

Политика
27 апреля 2021, 18:40

Глава региона Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей эффективности своей работы.

оценка деятельности

Речь в новом указе идёт о 20 показателях деятельности глав субъектов РФ, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным Фото: Павел Ворожцов

Глава региона Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей, влияющих на оценку эффективности своей работы. Указ № 230-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Документ вносит изменения в предыдущий указ губернатора №498-УГ от 24 октября 2019 года.

Речь в новом указе идёт о 20 показателях, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным 4 февраля 2021 года для оценки деятельности глав субъектов РФ. В список входят такие критерии, как уровень доверия к власти, качество городской и окружающей среды, темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, уровень образования и бедности, а также число посещений культурных мероприятий, объём жилищного строительства и «цифровая зрелость» органов госвласти.

В апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в регионах. Некоторые параметры перекочевали из предыдущего документа в новый. Остальные пункты были либо сформулированы иначе, либо вообще отсутствовали. Кроме того, февральский указ президента внёс изменения в механизмы отчётности и оценки работы глав регионов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.

Должность и ФИОПоказатели, за которые отвечает теперь (Указ №230-УГ)За что отвечал раньше (Указ №498-УГ)
Вице-губернатор Сергей Бидонько- Доверие к власти (к Президенту РФ, губернатору). Определяется, в том числе, с помощью оценки общественного мнения о достижении регионом национальных целей развития.Задача осталась без изменений. Однако теперь прописана методика определения уровня доверия к власти.
Первый заместитель губернатора Александр Высокинский

– Темп роста реальной среднемесячной заработной платы.

– Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения.

– Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал.

– Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Также на него возложен мониторинг достижения показателей программы «Пятилетка развития» на 2017–2021 годы.

На момент предыдущей версии указа должность первого заместителя губернатора занимал Алексей Орлов. Он отвечал за:

– численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

– производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики;

– объём инвестиций в основной капитал;

– качество окружающей среды.

Заместитель губернатора Павел Креков

– Численность населения региона.

– Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

– Уровень бедности.

– Доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

– Уровень образования.

– Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

– Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью.

– Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

– Число посещений культурных мероприятий.

– Уровень бедности.

– Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

– Естественный прирост населения.

– Уровень образования.

Заместитель губернатора Олег Чемезов

– "Цифровая зрелость" органов госвласти в регионе, органов местного самоуправления и организаций в различных сферах (подразумевает использование отечественных информационных технологий).

– Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

– Уровень реальной среднемесячной заработной платы.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт

– Количество семей, улучшивших жилищные условия.

– Объём жилищного строительства.

– Качество городской среды.

– Доля дорожной сети, соответствующая нормативам.

По сути, зона ответственности не изменилась. Также ранее в его компетенции был показатель «Уровень доступности жилья».
Заместитель губернатора Алексей Шмыков- Качество окружающей среды.Стал заместителем губернатора в начале этого года.
  • Опубликовано в №75 от 28.04.2021 под заголовком «Кто ответит за достижение показателей эффективности губернатора?»
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2021, 19:49 / Политика
Евгений Куйвашев раздал поручения трём новым главам городов
27.04.2021, 17:58 / Политика
Владимир Путин призвал избегать "пустословия и дешёвого популизма" на выборах в Госдуму
27.04.2021, 13:08 / Политика
Евгений Куйвашев поздравил депутатский корпус региона с Днём российского парламентаризма
26.04.2021, 13:55 / Политика
Михаил Сеславинский покинул должность главы Роспечати
25.04.2021, 13:59 / Политика
Никол Пашинян подал в отставку с должности премьер-министра Армении