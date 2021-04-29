Аркадий Чернецкий планирует остаться в Совете Федерации

Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий объявил о готовности продолжить работу в Совете Федерации после выборов в сентябре 2021 года. Об этом бывший мэр Екатеринбурга рассказал в ходе встречи с жителями города.
По словам Аркадия Чернецкого, он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить, продолжать ли ему работу в верхней палате российского парламента.
«Я пришёл к губернатору и сказал: «Я понимаю, что у меня возраст. Я два срока в Совете Федерации, но если я нужен – я готов работать». Мне ответили: «Да, нужен», – сказал сенатор. Это стало ответом на интересовавший многих вопрос, станет ли Аркадий Чернецкий баллотироваться на выборах в региональное Заксобрание, чтобы получить право выдвинуться в сенаторы.
Бывший глава Екатеринбурга добавил, что не станет участвовать в праймериз «Единой России». У Аркадия Чернецкого есть возможность оказаться в партийном списке кандидатов на выборах в Заксобрание в обход предварительного голосования.
Как писала «Областная газета», несколько крупных свердловских политиков уже подали заявки на участие во внутрипартийных праймериз. Среди них – первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмыков.
Напомним, что 28 апреля «Единая Россия» продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в предварительных выборах. Ранее завершение регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании было намечено на 29 апреля.
Досье «ОГ»:
Аркадий Чернецкий родился в 1950 году в Нижнем Тагиле.
Окончил УПИ (специальность – инженер-металлург).
С 1974 по 1987 год работал на заводе «Уралтрансмаш», начинал мастером в цехе, дошёл до поста заместителя директора по производству.
С 1987 по 1992 год – генеральный директор завода «Уралхиммаш».
С 1992 по 2010 год – глава Екатеринбурга. Избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области.
С 2010 года – член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению.
Кандидат экономических наук.
Заслуженный машиностроитель РФ.
Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.
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