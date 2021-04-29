Аркадий Чернецкий планирует остаться в Совете Федерации

Аркадий Чернецкий готовой пойти на новый срок в Совет Федерации. Фото: Павел Ворожцов.

Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий объявил о готовности продолжить работу в Совете Федерации после выборов в сентябре 2021 года. Об этом бывший мэр Екатеринбурга рассказал в ходе встречи с жителями города.

По словам Аркадия Чернецкого, он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить, продолжать ли ему работу в верхней палате российского парламента.

«Я пришёл к губернатору и сказал: «Я понимаю, что у меня возраст. Я два срока в Совете Федерации, но если я нужен – я готов работать». Мне ответили: «Да, нужен», – сказал сенатор. Это стало ответом на интересовавший многих вопрос, станет ли Аркадий Чернецкий баллотироваться на выборах в региональное Заксобрание, чтобы получить право выдвинуться в сенаторы.

Бывший глава Екатеринбурга добавил, что не станет участвовать в праймериз «Единой России». У Аркадия Чернецкого есть возможность оказаться в партийном списке кандидатов на выборах в Заксобрание в обход предварительного голосования.

Как писала «Областная газета», несколько крупных свердловских политиков уже подали заявки на участие во внутрипартийных праймериз. Среди них – первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмыков.

Напомним, что 28 апреля «Единая Россия» продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в предварительных выборах. Ранее завершение регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании было намечено на 29 апреля.

Досье «ОГ»: Аркадий Чернецкий родился в 1950 году в Нижнем Тагиле. Окончил УПИ (специальность – инженер-металлург). С 1974 по 1987 год работал на заводе «Уралтрансмаш», начинал мастером в цехе, дошёл до поста заместителя директора по производству. С 1987 по 1992 год – генеральный директор завода «Уралхиммаш». С 1992 по 2010 год – глава Екатеринбурга. Избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2010 года – член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению. Кандидат экономических наук. Заслуженный машиностроитель РФ. Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.

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