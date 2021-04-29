Аркадий Чернецкий планирует остаться сенатором

Аркадий Чернецкий представляет законодательную власть Свердловской области в Совете Федерации с октября 2010 года. Фото: Валентин Тетерин

Сенатор Российской Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий объявил о готовности продолжить работу в верхней палате российского парламента после выборов в сентябре 2021 года. Об этом бывший мэр Екатеринбурга рассказал в ходе встречи с жителями города 28 апреля.

По словам действующего сенатора, такое решение он принял после встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

– Я пришёл к губернатору и сказал: я понимаю, что у меня – возраст. Я два срока в Совете Федерации, но если я нужен – готов работать. Мне ответили: да, нужен, – сообщил горожанам Аркадий Чернецкий, отвечая на вопрос, принял ли он решение баллотироваться на выборах в Законодательное собрание Свердловской области, чтобы получить право вновь выдвинуться в сенаторы.

Однако при этом экс-мэр Екатеринбурга добавил, что скорее всего не станет участвовать в праймериз «Единой России», поскольку у него есть возможность оказаться в партийном списке кандидатов на выборах в Заксобрание в обход предварительного голосования. Такое решение может быть принято в ходе конференции реготделения партии этим летом.

Как сообщала «Областная газета», в этом году в регионе отмечается высокий интерес к праймериз «Единой России». О своём решении принять участие в процедуре уже сообщили первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмыков и многие другие свердловские политики.

Напомним, что 28 апреля «Единая Россия» продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в предварительных выборах. Ранее завершение регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании было намечено на 29 апреля.