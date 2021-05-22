В России вместе с первым паспортом начнут выдавать Конституцию

Конституцию вместе с паспортами начнут выдавать с 1 июля. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство РФ утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится на сайте кабмина, экземпляр Конституции с 1 июля будут выдавать 14-летним гражданам, получающим свой первый паспорт. Решение также коснётся иностранцев, получающих российское гражданство.

"Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России", - говорится в сообщении.

Публикуем постановление ниже:

Фото: документ

Напомним, Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Общая явка по России составила 67,97%. Всего проголосовали 74 114 014 избирателей. Поправки поддержали 77,92% голосовавших.