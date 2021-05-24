Евгений Куйвашев посетил Дом добровольцев и проголосовал на праймериз

Губернатор помог волонтёрам собрать продуктовые наборы и погрузить их в автомобиль для развоза по заявкам свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в России началось предварительное голосование «Единой России». На праймериз уже проголосовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сделал свой выбор онлайн в ходе посещения Дома добровольцев в Екатеринбурге.

Дом добровольцев создан по поручению главы региона на площадке особняка на ул. Крылова, 2. Евгений Куйвашев лично приехал, чтобы посмотреть, как свердловские волонтёры обустраиваются на новом месте. Экскурсию для губернатора провели координатор волонтёрского дома Евгений Дайнес и добровольцы акции #МыВместе.

Глава региона осмотрел внутренний двор особняка, где хранится различная техника, и ознакомился с работой ситуационного центра, в котором обрабатываются заявки жителей региона на оказание разнообразной помощи. Уже к обеду сюда поступило 11 таких обращений. Затем губернатор посетил помещение, где формируются продуктовые наборы для тех, кто в них нуждается.

Кроме продуктов волонтёры доставляют уральцам лекарства и другие вещи первой необходимости, а также помогают с интернет-сервисами, в том числе с получением госуслуг. До 30 мая добровольцы будут при необходимости помогать свердловчанам голосовать на сайте праймериз «ЕР». Евгений Куйвшев лично протестировал систему, проголосовав при помощи волонтёрского планшета.

– Очень хорошо, что есть такая возможность – проголосовать в режиме онлайн, особенно в условиях пандемии. В этом году треть кандидатов, которые заявились на праймериз «Единой России», – волонтёры и общественники. Я только приветствую, если такие ребята придут в политику. Работа депутата – тоже отчасти общественная. Если волонтёр станет депутатом – выиграют все, и люди в первую очередь, – добавил губернатор.

Затем глава региона помог волонтёрам собрать продуктовые наборы и погрузить их в автомобиль для развоза свердловчанам. Он поблагодарил добровольцев за работу, подарил им новую технику и дал поручения правительству помочь волонтёрам с ремонтом их нового дома.