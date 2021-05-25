На праймериз «Единой России» уже проголосовали более 148 тысяч свердловчан

Свердловская область – в лидерах по активности избирателей. Фото: Владимир Мартьянов

В понедельник, 24 мая, по всей стране стартовало голосование на праймериз «ЕР». Уже к обеду пользователи пожаловались, что сайт процедуры не работал. По данным федерального оргкомитета, портал подвергся массированной DdoS-атаке: количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Несмотря на попытку вмешательства в ход голосования, в первый день в нём приняли участие больше миллиона россиян. Свердловская область – в лидерах по активности избирателей.

По словам вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, компания зафиксировала практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру процедуры. Злоумышленники применяли сложные комбинированные атаки. Все они были заблокированы.

– Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объёме. На проведении процедуры Ddos-атака никак не отразится, – подчеркнул руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

По данным свердловского реготделения партии, по состоянию на 16:00 25 мая в Свердловской области проголосовали 148 073 зарегистрированных избирателя.

В целом по России по данным на 24 мая на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 6 млн избирателей. Больше всего в Москве – 623 тысячи человек. В Свердловской области зарегистрировано более 300 тысяч избирателей. По прогнозам, в Уральском федеральном округе в праймериз планируют принять участие почти 8 процентов от общего числа избирателей.

Зарегистрироваться в качестве избирателя все желающие могут до 28 мая, пройдя верификацию на портале госуслуг. Проголосовать можно до 30 мая. Для этого необходимо зайти на сайт предварительного голосования и подтвердить свой адрес, после чего перейти во вкладку «Бюллетени» вверху страницы.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 483 кандидата: 156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. В 2016 году эти показатели составляли 113 и 216 человек соответственно.

Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.