Бывший уральский чиновник уходит с поста замгубернатора Сахалинской области

Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку. Это произошло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала.
Дмитрий Федечкин рассказал журналистам, что правоохранительные органы проводят проверку предприятия, которым он руководил в 2020 году, передаёт РИА «Новости».
«Я подаю в отставку. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку предприятия, где я в 2020 году работал руководителем. Обвинение мне не предъявлено. Я считаю себя невиновным, но в случае необходимости буду защищать своё честное имя», — заявил Дмитрий Федечкин РИА «Сахалин-Курилы» (входит в издательский дом «Губернские ведомости»).
Ранее в местных СМИ появилась информация, что чиновника подозревают в растратах во время его работы в дальневосточном медиахолдинге, где на прошлой неделе прошли следственные действия с выемкой финансовой документации. Напомним, что в 2020 году Дмитрий Федечкин возглавил издательский дом «Губернские ведомости», учредителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.
По словам секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина, отставка Дмитрия Федечкина с поста заместителя главы Сахалинской области стала неожиданностью для членов СЖР, так как с ним «связывали большие надежды на развитие прессы в регионе», передаёт «Сахалин-Курилы».
Отметим, что официального подтверждения того, что Дмитрий Федечкин подал заявление об отставке на момент публикации данного материала не было. На сайте правительства Сахалинской области он по-прежнему числится заместителем губернатора.
Отметим, что до отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин долгие годы работал на Урале. В частности, он занимал пост директора департамента по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области, а позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
Досье:
Федечкин Дмитрий Николаевич родился 04 января 1977 года в Миассе (Челябинская область). В 2003-м закончил Челябинский государственный педагогический университет, учитель русского языка и литературы, Филология. Работал в редакциях корпоративных изданий и уральских газет, прошёл срочную службу в армии.
С 2010 по 2012 год был начальником главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области.
С 2012 по 2015 год являлся директором департамента по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области.
В 2015-м занимал пост заместителя директора пресс-службы Минсельхоза России.
В 2016-2019 годах являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
С 2019 по 2020 год был директором департамента по связям с общественностью Русской медной компании.
В 2020 году - Областное автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости».
В 2021 году был назначен заместителем губернатора Сахалинской области.