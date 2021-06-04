Бывший уральский чиновник уходит с поста замгубернатора Сахалинской области

Дмитрий Федечкин решил уволиться из-за коррупционного скандала. Фото: Алексей Кунилов.

Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку. Это произошло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала.

Дмитрий Федечкин рассказал журналистам, что правоохранительные органы проводят проверку предприятия, которым он руководил в 2020 году, передаёт РИА «Новости».

«Я подаю в отставку. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку предприятия, где я в 2020 году работал руководителем. Обвинение мне не предъявлено. Я считаю себя невиновным, но в случае необходимости буду защищать своё честное имя», — заявил Дмитрий Федечкин РИА «Сахалин-Курилы» (входит в издательский дом «Губернские ведомости»).

Ранее в местных СМИ появилась информация, что чиновника подозревают в растратах во время его работы в дальневосточном медиахолдинге, где на прошлой неделе прошли следственные действия с выемкой финансовой документации. Напомним, что в 2020 году Дмитрий Федечкин возглавил издательский дом «Губернские ведомости», учредителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

По словам секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина, отставка Дмитрия Федечкина с поста заместителя главы Сахалинской области стала неожиданностью для членов СЖР, так как с ним «связывали большие надежды на развитие прессы в регионе», передаёт «Сахалин-Курилы».

Отметим, что официального подтверждения того, что Дмитрий Федечкин подал заявление об отставке на момент публикации данного материала не было. На сайте правительства Сахалинской области он по-прежнему числится заместителем губернатора.

Отметим, что до отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин долгие годы работал на Урале. В частности, он занимал пост директора департамента по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области, а позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

Фото: скриншот с сайта правительства Сахалинской области