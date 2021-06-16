Евгений Куйвашев отчитался перед Заксобранием и отчитал депутатов за низкие показатели вакцинации

Губернатор Евгений Куйвашев 40 минут отчитывался перед ЗССО, а потом еще столько же отвечал на вопросы депутатов. Фото: Пресс-служба ЗССО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду, 16 июня, выступил перед депутатам регионального Законодательного собрания с отчётом о результатах деятельности правительства области в 2020 году. Глава региона призвал народных избранников «пахать удвоенными темпами», «пропускать чаяния людей через сердце» и привиться от COVID-19.

На вчерашнем заседании ЗССО присутствовали 45 депутатов из 50. Четверо отсутствовали по производственной необходимости, а один – Кирилл Некрасов – не пришёл по причине болезни. На выступление губернатора было отведено полчаса. По факту Евгений Куйвашев отчитывался чуть более 40 минут. Он подробно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся Средний Урал в ковидный 2020 год, как удалось их преодолеть, а также назвал основные социально-экономические показатели. С полным текстом выступления губернатора вы можете ознакомиться на стр II.

По завершении отчёта глава региона призвал депутатов к усердной дальнейшей работе.

– Пахать придётся удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своём кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей – мне точно не по пути, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Сегодня я ставлю задачу всей системе власти в Свердловской области обеспечить полноценный социальный поворот. Обратить фокус своего внимания не на мегапроекты, инвестиции и инновации, а с особым вниманием откликаться на просьбы наших жителей. Быстрее решать наболевшие проблемы. Не чураться диалога, открытого общения по самым сложным вопросам.

Несмотря на то, что по регламенту прения и вопросы к докладчику по отчёту главы региона были не предусмотрены (об этом перед началом выступления предупредила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина), у депутатов вопросы к губернатору всё-таки возникли.

– Мои подсказки по поводу вопросов не возымели действия, на ваше усмотрение теперь, – обратилась Людмила Бабушкина к губернатору.

Евгений Куйвашев согласился ответить на поступившие вопросы. Всего их было задано 16. Они касались возможности создания в регионе министерства молодёжной политики, которым бы занималась сама молодёжь, строительства школ, обеспечения пожарной безопасности в условиях аномально жаркого лета, предоставления помещений для инвалидов войны в Афганистане в Екатеринбурге, а также проблемы транспортной доступности на Уктусе, газификации в частном секторе, реализации в регионе программы по «детскому кешбэку», увеличения поддержки сельхозпроизводителей и других насущных проблем. Также ряд вопросов касались роста заболеваемости COVID-19 и возможных новых коронавирусных ограничений.

В ответ Евгений Куйвашев отчитал депутатов за недостаточную вакцинацию и рассказал, что сам он недавно поставил прививки повторно.

– Единственный способ уберечься от болезни – это прививаться. Других вариантов нет. Поднимите руки, кто не привился? Что, все привились? А чего ждём? В зале ожидания находитесь, коллеги. Да, рост идёт, и с этим нам придётся жить. Почему такое количество не привилось? Я, к вашему сведению, уже второй раз привился. Родители у меня привились – под 80 лет, и ничего страшного. Бояться не нужно. Я вот – живой-здоровый стою. Пока.

Людмила Бабушкина пожелала губернатору здоровья и пообещала на совете ЗССО покритиковать депутатов и установить для них сроки вакцинации. В свою очередь, Евгений Куйвашев предложил открыть пункт вакцинации прямо на выходе из зала заседаний и поставить всем прививки по окончанию работы.

– Давайте с себя начнём, ковид победим вместе с вами, – призвал губернатор.

Кстати На заседании Законодательного собрания были приняты ещё два важных решения. Депутаты утвердили Татьяну Мерзлякову в должности Уполномоченного по правам человека в регионе на пятый срок. Кандидатуру Татьяны Мерзляковой на пост свердловского омбудсмена выдвинул глава региона Евгений Куйвашев. Депутаты проголосовали за назначение единогласно. После утверждения результатов тайного голосования Татьяна Мерзлякова дала присягу Уполномоченного по правам человека: «Клянусь всеми силами защищать права и свободы человека и гражданина, быть беспристрастным и руководствоваться только законом и голосом совести». После этого Евгений Куйвашев вручил омбудсмену удостоверение Уполномоченного по правам человека и букет цветов. Также депутаты рассмотрели вопрос о назначении на 19 сентября очередных выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области. С докладом на эту тему выступил представитель комитета ЗССО по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. Депутаты приняли решение единогласно. Назначение выборов является официальным стартом избирательной кампании. Однако все действия – как Избирательной комиссии, так и участников выборов – начнутся после официального опубликования документа в «Областной газете» и вступления его в силу.