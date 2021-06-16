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16 июня 2021, 22:16

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве: главное

Джо Байден и Владимир Путин

Владимир Путин рассказал о темах, которые затрагивались на встрече с президентом США Джо Байденом во время встречи в Женеве. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин рассказал о темах, которые затрагивались на встрече с президентом США Джо Байденом во время встречи в Женеве. Мы собрали главные тезисы, озвученные российским лидером в ходе ответов на вопросы журналистов.

Стенограмма разговора Владимира Путина с журналистами опубликована на сайте Кремля.

  • Владимир Путин сообщил о договорённости вернуть послов России и США на места своей работы в Москву и Вашингтон;
  • Главы государств затрагивали тему Украины. "Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения", - сказал Владимир Путин;
  • Российский лидер выразил мнение, что две сверхдержавы должны сотрудничать в Арктике;
  • РФ и США могут найти компромиссы по вопросам российских заключённых, отбывающих наказание в Соединённых штатах, и американцев, находящихся в тюрьмах России;
  • Вашингтон поддерживает те российские компании, деятельность которых направлена на сдерживание Москвы. "Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать будем исключительно в рамках российского закона", - подчеркнул Путин;
  • Владимир Путин не приглашал президента США с визитом в Россию, как и Джо Байден не приглашал в Америку российского лидера;
  • По мнению главы РФ, в ходе встречи не было никакой враждебности. "На мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - отметил Президент РФ;
  • Владимир Путин назвал Джо Байдена взвешенным, конструктивным человеком.

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Областная газета Свердловской области

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