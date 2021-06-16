Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве: главное Юрий Петухов

Владимир Путин рассказал о темах, которые затрагивались на встрече с президентом США Джо Байденом во время встречи в Женеве. Фото: пресс-служба Кремля.