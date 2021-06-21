Три сюрприза «Единой России». Рис. Максим Смагин

В минувшие выходные в Москве прошёл XX съезд «Единой России». Делегаты утвердили список кандидатов от партии на выборы в Государственную думу.

1. В федеральном списке не оказалось Дмитрия Медведева, зато есть Сергей Лавров.

Участие в XX съезде партии принял Президент России Владимир Путин. Именно глава государства назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список на выборах в Госдуму. Вопреки ожиданиям, в этом перечне не оказалось ни самого главы государства, ни лидера партии – зампреда Совета безопасности РФ, бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В первую пятёрку, которую предложил президент, вошли пять человек: глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач инфекционной больницы в Коммунарке (Москва) Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Эти кандидатуры отвечают основному вектору развития страны, которому в последнее время следует глава государства — это укрепление обороноспособности, отстаивание интересов на международной арене, здравоохранение, образование и развитие волонтёрства, а также поддержка детей, семей с детьми и детства в целом.

Позднее в Кремле объяснили такое решение востребованностью и необходимостью новых лиц. Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отсутствие в общефедеральной пятёрке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и ряда других политиков не означает низкую оценку их работы.

Сам Дмитрий Медведев, выступая на съезде, подчеркнул, что знал о своём непопадании в список, а выдвинутые кандидатуры «совместное решение с президентом».

– Мы можем доверить представлять партию людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые хорошо известны жителям нашей страны, – сказал председатель партии.

Делегаты XX съезда одобрили предложенных российским лидером кандидатур большинством голосов: за выдвижение федерального списка проголосовали 649 делегатов, против – 4.

2. В списке Свердловской области почти нет новых лиц

Список ожидаемо возглавил глава региона Евгений Куйвашев. В первой тройке предсказуемо оказались депутат Государственной думы Павел Крашенинников и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.

Также в него попали вице-губернатор Сергей Бидонько, первый заместитель губернатора Александр Высокинский, глава Свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, депутат регионального Заксобрания Алексей Коробейников, зампредседателя координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Юлия Перегудова, депутат ЗССО Дмитрий Жуков и директор «ТехноПетролеум» Дмитрий Арды.

Вопреки ожиданиям и обещаниям партийного руководства, в верхней части регионального списка практически отсутствуют новые лица. Ранее секретарь реготделения Виктор Шептий анонсировал серьёзное обновление представительства Среднего Урала в нижней палате парламента. Однако стоит учитывать, что перечень формировался по результатам завершившихся в конце мая праймериз «ЕР». Итоговый список кандидатов в целом соответствует выбору, сделанному свердловчанами в ходе предварительного голосования.

В первой десятке победителей по итогам праймериз в Свердловской области были ещё двое действующих депутатов Госдумы – Антон Шипулин (2-е место) и Зелимхан Муцоев (6-е место). Шипулин также занял на предварительном голосовании первое место по Серовскому одномандатному округу, Муцоев – лидировал по Первоуральскому одномандатному округу. Оба претендуют на место в Госдуме по своим округам.

По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, шансы у новичков всё-таки могут появиться.

– Новые лица в списке есть, просто все они находятся в его конце. Так что, если старшие товарищи уступят им места, то они имеют шанс подняться вверх – такой вариант не исключается, – пояснил собеседник издания.

В региональном списке кандидатов в депутаты Госдумы лишь две фамилии выглядят незыблемыми — это действующий парламентарий Павел Крашенинников — он, напомним, председатель комиссии по законодательству и глава свердловского ОНФ Жанна Рябцева. Её кандидатуру ранее уже одобрил Владимир Путин — подводя итоги праймериз глава государства даже пожелал ей удачи в Государственной думе. По остальным кандидатам пока остаются вопросы — до конца непонятно, собираются ли губернатор Евгений Куйвашев и двое его заместителей в Госдуму. Если этого не произойдёт, то шанс на сохранение мандата появляется у лидера свердловских профсоюзов Андрея Ветлужских, который не самым удачным образом выступил на праймериз «ЕР».

– Я думаю, это решат руководящие органы партии, главное, чтобы выборы состоялись, чтобы этот список получил необходимую поддержку, а дальше партия перераспределит, кто останется на рабочих местах, а кто пойдёт в Госдуму. Это уже внутренние дела партии. Для Андрея Ветлужских это, безусловно, шанс. Учитывая, что он вёл активную работу в соцсетях, думаю, у него есть хорошая возможность поработать на партию, – отмечает Анатолий Гагарин.

3. Уральский полпред пойдёт в Госдуму?

Ещё одним сюрпризом съезда для многих стало выдвижение в Госдуму Владимира Якушева. Уральский полпред стал лидером территориальной группы №9, которая включает в себя сразу четыре региона – Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Вторым номером стал ещё один бывший федеральный министр – экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин (ныне врио замсекретаря Генсовета «Единой России»).

По мнению директора исследовательского центра «Аналитик» Андрея Мозолина, для решения пойти в Госдуму и возглавить списки сразу в четырёх регионах УрФО у полпреда есть несколько объективных и субъективных причин. В первую очередь он обладает серьёзным авторитетом и узнаваемостью в этих регионах.

– У него достаточно ровные отношения с бизнес-элитами в этих субъектах Федерации. Кроме того, статус полпреда является неслабым довеском на выборах. Списки могли бы возглавить и губернаторы регионов, но тогда возникла бы некоторая ревность. Пойдёт ли он в Госдуму, решать президенту, так как именно он назначает полпредов. Владимир Якушев — очень системный человек. Какая команда будет, так он и поступит. Если пойдёт в Госдуму, то потеряет в политическом плане больше, чем имеет сейчас на посту полпреда, – поделился мнением политолог в беседе с «ОГ».

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Съезд «Единой России» фактически дал старт избирательной кампании в стране. До выборов в Госдуму VIII созыва и в законодательные органы власти осталось три месяца. Они будут трёхдневными и пройдут с 17 по 19 сентября. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, трёхдневное голосование является оптимальным вариантов в условиях ухудшения эпидемической ситуации в стране.

Кстати Избиратели не увидят в бюллетенях фамилии кандидатов-списочников Во время самих выборов фамилии кандидатов из общего списка в своих бюллетенях избиратели не увидят. Там будет только название партии – «Единая Россия». ФИО этих кандидатов будут фигурировать только в предвыборных агитационных материалах партии. Пофамильно же проголосовать можно будет только за кандидатов по одномандатным округам (см. врезку). – Избиратель получит на участке минимум 4 бюллетеня (в некоторых городах будет ещё и пятый – по выборам в местную думу): в Государственную думу по одномандатному округу на своей территории (с ФИО кандидатов) и по списку (с названиями партий), а также два аналогичных бюллетеня в Законодательное собрание Свердловской области, – пояснил замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер. Именно от того, сколько голосов наберёт «Единая Россия», и будет зависеть, сколько человек из общерегионального перечня получат в итоге депутатский мандат.

В тему Также на XX съезде партии объявили кандидатов в Госдуму по одномандатным округам в Свердловской области. Этот перечень полностью соответствует результатам предварительного голосования: Округ №168 – Андрей Альшевских

Округ №169 – Лев Ковпак

Округ №170 – Сергей Чепиков

Округ №171 – Константин Захаров

Округ №172 – Максим Иванов

Округ №173 – Зелимхан Муцоев

Округ №174 – Антон Шипулин Таким образом, в шести из семи округов в качестве кандидатов выдвинуты действующие депутаты Госдумы. Исключением стал Нижнетагильский одномандатный округ – в текущем созыве его представляет выходец с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин. Однако в этом году он не стал заявляться на праймериз. Вместо него на предварительное голосование выдвинулся ещё один заводчанин – директор по персоналу предприятия Константин Захаров, который в итоге и будет претендовать на мандат.