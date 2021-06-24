Свердловские коммунисты определились с кандидатами в Госдуму

Решение принято на XVIII съезде КПРФ. Фото: Александр Зайцев

В Москве вчера состоялся второй этап XVIII съезда КПРФ. На нём утверждён список кандидатов в депутаты на сентябрьские выборы в Государственную думу РФ. В частности, лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв выдвинут в Госдуму и по списку, и по одномандатному округу.

О том, кто будет представлять региональное отделение на выборах в нижнюю палату парламента, Александр Ивачёв рассказал на своей странице в Facebook. Сформирована единая территориальная группа из представителей трёх регионов – Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Возглавит объединённый список действующий депутат Госдумы Николай Езерский. На втором месте — Александр Ивачёв. Далее следуют депутат думы ХМАО Алексей Савинцев, лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, заместитель командующего уральским округом войск Национальной гвардии Тарас Исаков и депутат Екатеринбургской городской думы Римма Скоморохова.

По избирательным округам Свердловской области кандидатами выдвинуты: в Свердловском одномандатном избирательном округе №168 – Римма Скоморохова, в Каменск-Уральском округе №169 – Александр Ивачёв, в Берёзовском округе №170 предприниматель Алексей Парфёнов (кандидат в губернаторы Свердловской области, 2-е место в 2017 году), в Нижнетагильском округе №171 — первый секретарь Нижнетагильского горкома КПРФ Михаил Бояркин, в Асбестовском округе №172 — руководитель фракции в Асбестовской городской думе Наталья Крылова, в Первоуральском округе №173 – Тарас Исаков, в Серовском округе №174 — депутат Качканарской городской думы Габбас Даутов.

Добавим, что на вчерашний съезд КПРФ прибыли 198 делегатов из 215. На партийный форум были приглашены депутаты разных уровней, а также члены Совета Федерации. Региональные партийные организации принимали участие в работе съезда дистанционно. Лидер партии Геннадий Зюганов выступил на съезде с докладом о предвыборной программе коммунистов на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Уже известно, что общефедеральную часть партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавит председатель партии Геннадий Зюганов. Под вторым номером пойдёт лётчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим – директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Коммунисты проголосовали за их внесение в бюллетень именно в таком порядке, однако на момент подписания номера в печать тайное голосование не закончилось, а окончательное утверждение списка ещё не состоялось.