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24 июня 2021, 20:41

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах Армении

Никол Пашинян и Владимир Путин

Российский лидер заявил о продолжении посредничества для обеспечения стабильности в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах. Российский лидер заявил о продолжении посредничества для обеспечения стабильности в Нагорном Карабахе.

Владимир Путин пожелал Николу Пашиняну успехов в формировании нового правительства Армении. Также обе стороны подтвердили настрой на укрепление российско-армянских союзнических отношений.

"В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, 20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Утром 21 июня Центральная избирательная комиссия Армении завершила обработку всех 2 008 избирательных участков - партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92% голосов. Партии не хватило всего 0,08% голосов, чтобы единолично формировать правительство Армении.

Областная газета Свердловской области

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