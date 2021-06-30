Свердловский избирком договорился с минобром о работе школ в дни выборов

Владимир Русинов и Юрий Биктуганов подписали соглашение о взаимодействии в дни проведения выборов в Госдуму РФ и региональное Заксобрание. Фото: Галина Соловьёва.

Избирательная комиссия Свердловской области и министерство образования и молодёжной политики региона 29 июня подписали соглашение о взаимодействии в дни проведения выборов в Госдуму РФ и региональное Заксобрание в сентябре 2021 года.

Подписи под документом поставили председатель свердловского Избиркома Владимир Русинов и министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Это первое подобное соглашение для региона. Его появление объясняется решением о проведении голосования в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября (раньше выборы проводились в неучебный день, по воскресеньям). При этом работы на участках начнутся за сутки до старта выборов – 16 сентября. Это необходимо для подготовки площадок и их приёма надзорными ведомствами, что, в свою очередь, также потребует корректировки организации учебного процесса.

По словам Юрия Биктуганова, система образования является базовой площадкой для проведения выборов и референдумов: практически во всех образовательных организациях региона располагаются избирательные комиссии, а педагогические работники зачастую сами являются членами избирательных комиссий. Всего в образовательных учреждениях расположены 1 399 избирательных участков – 56 процентов от общего числа.

– Данное соглашение позволяет выстроить систему, обеспечивающую права граждан на голосование, предоставление площадей, выполнение всех санитарных требований, которые обеспечивают проведение выборов без риска распространения COVID-19. Наша задача, чтобы в этот период у детей не прерывался образовательный процесс, – подчеркнул министр.

Каких-то конкретных мер и рекомендаций по работе учебных заведений в дни выборов документ не содержит. Рассматриваются разные варианты — очного, заочного и дистанционного обучения. Однако решение о том, как именно будет организован учебный процесс в период трёхдневного голосования, примут позднее.

– Соглашение позволяет максимально выстроить логистику – где и как будут использоваться избирательные участки и где будет находится учащиеся, какой будет режим обучения, чтобы образовательный процесс не пострадал. Решение будет приниматься по каждой школе и колледжу отдельно. Самое главное – дети не потеряют учебные часы, – подчеркнул Владимир Русинов.