Михаил Мишустин встретился в Екатеринбурге с российским и иностранным бизнесом

Накануне открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбург прибыл с рабочим визитом председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Павел Ворожцов

Накануне открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбург прибыл с рабочим визитом председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Это его первый приезд в уральскую столицу в статусе премьер-министра. В аэропорту главу российского кабмина встречали полпред Президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

На полях ИННОПРОМа, который уже завтра начнёт свою работу в Екатеринбурге, Михаил Мишустин провёл встречу с представителями российского и иностранного бизнеса. Премьер-министр поприветствовал представителей Италии, страны-партнёра выставки, которые присутствовали на встрече.

Фото: Павел Ворожцов

«За последние годы ИННОПРОМ стал авторитетной международной площадкой, местом, где встречаются крупные производители, промышленники, лидеры в своих сегментах отраслей промышленности, чтобы с профессиональных позиций, в первую очередь, обсудить перспективы развития промышленности», — сказал Михаил Мишустин, открывая совещание.

Фото: Павел Ворожцов

В ходе встречи председатель правительства призвал развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами на взаимовыгодных принципах.

«Наша экономика остается открытой для европейских коллег. И мы продолжим развивать механизмы инвестиционно-технологического партнёрства», - подчеркнул российский премьер.

Фото: Павел Ворожцов

Среди тем, которые были затронуты на встрече с бизнесом – цифровизация и роботизация промышленного производства, а также проблема дефицита квалифицированных кадров и вопрос сокращения выбросов токсичных веществ и парниковых газов в атмосферу.

Фото: Павел Ворожцов

Отметим, что из крупных уральских предпринимателей на встрече присутствовали гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава совета директоров ТМК и ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский. Большая часть встречи прошла в закрытом для прессы формате. Поэтому выступления уральских бизнесменов послушать не удалось.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Среди тех, кого все таки удалось услышать - генеральный директор «ПК “Транспортные системы» Александр Дубровкин и один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Что ещё обсуждал российский премьер с иностранными и отечественными бизнесменами - читайте в обнои из ближайших выпусков "Областной газеты".

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», за сутки до открытия ИННОПРОМа, стенды и павильоны выставки осмотрел губернатор Евгений Куйвашев.

Уже завтра, 5 июля премьер-министр РФ выступит на главной стратегической сессии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 «Гибкое производство: максимальная адаптация» и вручит Национальную промышленную премию «Индустрия». Кроме того, председатель Правительства посетит социальные и промышленные объекты, а также проведет рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдёт с 5 по 8 июля 2021 года на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».