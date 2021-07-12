Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное

Президент РФ анонсировал статью о единстве русских и украинцев в ходе прямой линии с россиянами 30 июня. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин опубликовал большую статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которую он анонсировал в ходе прямой линии с россиянами 30 июня. Приводим основные тезисы, обозначенные в статье.

Барьер, образовавшийся между Россией и Украиной, появился из-за ошибок двух государств, которые страны совершали в разные периоды, а также внешних сил, направленных на разрыв исторического единства народов;

Власти Украины называют "правильным патриотом" только тех, кто ненавидит Россию;

Владимир Путин считает, что именно украинские власти "пустили на ветер" достижения многих поколений;

Российский Президент указал на то, что в 1991-2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82 млрд долларов, однако сегодня украинские власти "цепляются" за платежи в 1,5 млрд долларов за транзит газа из России в Европу;

По мнению российского лидера, Владимир Зеленский не сдержал обещания о налаживании мира в Украине. Более того, Путин считает, что при новом президенте ситуация с Донбассом только усугубилась. Принятие закона о коренных народах Украины - один из факторов эскалации конфликта;

Россия пыталась предотвратить кровопролитный конфликт на Украине, однако действующая власть никак этому не способствовала и "торговала русофобией";

По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек;

"Всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен", - пишет глава РФ;

Украина ссылается на западный опыт ведения политики, однако, в отличие от США и Канад, Германии и Австрии, украинские власти не хотят поддерживать контакт с ближайшем по этническому составу, культуре и языку государством;

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие", - подчеркнул Владимир Путин;

Президент РФ заявил, что Россия никогда не была и не будет "анти-украинской", однако будет ли Украина "анти-российской", могут решить только граждане этой страны.

Полный текст статьи опубликован на сайте Кремля.

Напомним, что также в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "надо понять, о чём говорить".

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